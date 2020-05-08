Telegraph: Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajını kurtarmak için devreye girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Telegraph: Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajını kurtarmak için devreye girdi

Telegraph: Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajını kurtarmak için devreye girdi
08.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:16

İngiltere'nin koruyucu giysi siparişi verdiği özel firmanın ürünleri zamanında tedarik edememesi üzerine Türk hükümetinin, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmak için devreye girerek Sağlık Bakanlığına bağlı bir firmadan on binlerce ürün temin ettiği ve bunların tamamının güvenlik...

İngiltere'nin koruyucu giysi siparişi verdiği özel firmanın ürünleri zamanında tedarik edememesi üzerine Türk hükümetinin, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmak için devreye girerek Sağlık Bakanlığına bağlı bir firmadan on binlerce ürün temin ettiği ve bunların tamamının güvenlik testlerinden geçtiği belirtildi.

Telegraph gazetesinin haberine göre, süreç, bazı ürünleri standartları karşılamayan Selegna Tekstil adlı firmanın yöneticisi Mehmet Düzen'in İngiltere Sağlık Bakanlığına koruyucu giysi sağlayabileceğine yönelik e-mail atmasıyla başladı.

İki hafta cevap vermeyen Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu giysi sıkıntısının baş göstermesi üzerine söz konu firmadan 400 bin ürün istedi.

Esasen tişört üreticisi olan ve 31 Ocak'ta kurulan firmanın sicili, sipariş verilmeden önce araştırılmadı.

İhracat yasağına rağmen sipariş verildi

Firma, hem elinde yeteri kadar ürün olmaması hem de ihracat yasağı nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Bu arada Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da "Yarın Türkiye'den 400 bin koruyucu malzemeden oluşan 84 ton ürün gelecek." şeklinde açıklama yaptı.

Yeterli sayıda ürün bulunmaması ve ihracat yasağı üzerine sevkiyat 19 Nisan'da gerçekleşemedi.

Bu arada Türk hükümeti, İngiltere'nin resmi talebi üzerine ihracata izin verirken, 19 Nisan akşamı Türkiye'ye bir askeri kargo uçağı gönderildi. Ürünler hala hazır olmadığı için Türk hükümeti bir kez daha harekete geçmek zorunda kaldı.

"İngiliz bakanların imajlarını kurtarmasına yardım etti"

Haberde bu konuda, "Neticede Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmalarına yardım etmek için devreye girdi. Devlet destekli bir firma olan USHAŞ'tan (Sağlık Bakanlığına bağlı) temin edilen sadece 32 bin önlükten oluşan sevkiyat son dakikada, pazartesi (20 Nisan) öğleden sonra uçağa yüklendi." ifadesi kullanıldı.

Metinde doğrudan Türk hükümeti tarafından sağlanan toplam 68 bin koruyucu giysinin tamamının güvenlik testlerinden geçtiği de vurgulandı.

67 binden 2 bin 400'ü testleri geçemedi

Öte yandan özel firmanın şu ana kadar sadece 67 bin ürünü İngiltere'ye gönderdiği, bunlardan 2 bin 400'ünün standartlara uymadığı, 4 bin 500'ünün testleri geçtiği belirtilen haberde, geriye kalanların incelenmesinin sürdüğü, 170 bin ürünün de Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkiye'de test edildiği yazıldı.

67 bin üründen oluşan sevkiyatın Türkiye'deki İngiliz yetkilerin onayının ardından yola çıktığının ayrıca altı çizilirken, 400 bin ürünün toplam bedelinin 300 bin sterlin olabileceği belirtildi.

"Türk hükümeti bu süreçte son derece yardımcı oldu"

İngiliz medyasında dün yer alan haberlerde 400 bin ürünün standartı karşılamadığı ve iade edileceği iddia edilmiş ve bu haberler aynı gün İngiliz yetkiler tarafından yalanlanmıştı.

Hükümet sözcüsü de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin bu süreçte son derece yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybolu kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle sınıfta kalma kalktı ancak devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Haberler
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
ABD'li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmalden ölüyor
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Türkiye'deki koronavirüs günlerinde Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci dalga gelebilir
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Gülben Ergen Özer Kızıltan Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Bursa Mayıs
Şu an buradasınız: Telegraph: Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajını kurtarmak için devreye girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 09:35:51. #1.14#
title