Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı
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Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı

10.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:39

WhatsApp, Facebook ile veri paylaşmayı zorunlu tutan kararı sonrası kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşadı. WhatsApp'ın söz konusu kararının ardından zirvenin yeni sahibi olan Telegram, internet fenomeni Ganalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından birçok kullanıcı uygulama mağazalarında alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından kullanıcı sayısında büyük düşüş yaşanırken, bu durumu olumlu karşılayan Telegram ise sosyal medya hesabından yaptığı mizahi paylaşımla kullanıcılarını gülümsetti.

Telegram, Ganalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı

WHATSAPP'IN CENAZESİNİ KALDIRDI

Telegram Messenger, Twitter hesabından Ganalı cenaze dansçılarının WhatsApp'ın cenazesini kaldırdığı gif'li paylaşım büyük beğeni topladı.

WHATSAPP'TAN KAÇIŞTA İLK SEÇENEK TELEGRAM OLDU

Önceden WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorunlarında da Telegram uygulamasının indirilme oranlarında büyük yükseliş yaşanmıştı ancak WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi değişikliği Telegram'ı ilk defa en popüler mesajlaşma uygulaması haline getirdi. Telegram'ın WhatsApp'a göre daha kapsamlı özelliklerinin bulunması ve açık kaynak kodlu olması ilk tercih olmasını sağladı.

Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı

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