Telefonda erkekle konuşan Afgan kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaçlandı

Afganistan'da bir erkekle konuştuğu iddia edilen kadın, herkesin içinde 40 kez kırbaç cezasına çarptırıldı. Kadının kırbaçladığı anlar görüntüsü, izleyenleri dehşete düşürdü.

Afganistan'da kaydedildiği belirtilen görüntüler dehşete düşürdü. Söz konusu görüntülerde, erkekle telefonda konuştuğu için 40 kez kırbaç cezasına çarptırılan kadının, acımadan kırbaçlandığı anlar yer aldı.

Afganistan'ın Herat ilinde bir kadının bir erkekle telefonda konuştuğu gerekçesiyle 40 kez kırbaçlanmasını gösteren video, yürek sızlattı.

"AHLAKSIZ İLİŞKİ SUÇU"

Kadının telefonda bir erkekle görüşmesini "ahlaksız ilişki" suçu kabul eden Taliban Hakimi'nin kararı gereği kadın Herat'ta halka açık Haftgola Meydanı'nda 40 kez kırbaçlandı. Kadının "Pişmanım, benim suçum" diye bağırdığı duyuldu.