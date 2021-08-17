Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
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Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti

Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli'de KOAH hastalığı sebebiyle 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır, telefonla istediği yardımın ardından belediye ekiplerince özel araçla evinden alınarak çok görmek istediği Seka Park'a götürüldü.

Kocaeli'de KOAH hastalığı sebebiyle 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır, telefonla istediği yardımın ardından belediye ekiplerince özel araçla evinden alınarak çok görmek istediği Seka Park'a götürüldü. "5 Yıl sonra ciğerlerime temiz hava çektim" diyen Çakır, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 1999 depreminde eşi ve 1 çocuğunu kaybeden, KOAH hastalığı nedeniyle de 5 yıldır evinden çıkamayan İlhan Çakır'ın yardımına belediye ekipleri koştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen özel araçla evinden alınan Çakır, çok merak ettiği Seka Park'ı gezdi.

"2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik"

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin tanığı ve depremde ailesini kaybeden İlhan Çakır, 5 yıldır evinden çıkamıyor. KOAH nedeniyle evinde tedavi gören ve dışarı çıkmak isteyen Çakır'ın kendisine gönderilen belediye ekiplerince evinden alındı. Yıllardır merak ettiği Seka Park'a götürülen Çakır, dışarı çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "17 Ağustos 1999 depremini Gölcük'te bizzat yaşadım. 16 Ağustos akşamı Kandıra'da tatildeydik. Eve dönüş yaptıktan sonra evde kalan çöpleri atmam için eşim beni dışarı gönderdi. Ben aşağıya indiğimde deprem meydana geldi. Gözlerimin önünde evin yıkılmasını seyrettim. Eşim ve çocuklarım enkaz altında kaldılar. Eşimi ve 1 çocuğumu kaybettim. 2 oğlumla birlikte hayat mücadelesine devam ettik" dedi.

Telefonla bildirdiği talebiyle evine özel araç geldi

Hastalığı nedeniyle evinden çıkamadığını belirten Çakır, "KOAH hastalığım nedeniyle 5 senedir evdeydim. Seka Park diye güzel bir yer olduğunu duydum. Hastalıklarımdan dolayı Seka Park kurulduğundan beri hiç gezmemiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini aradım. Evime özel bir araba ile geldiler. Beni aldılar, Seka Parkı gezdirdiler. 5 Yıl sonra ciğerlerime temiz hava çektim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve belediye personeline çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - KOCAELİ

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Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti
Telefonu kaldırıp yardım istedi 5 yıl sonra ciğerlerine temiz hava çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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