'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
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'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

01.03.2021 07:32 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:37
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Bursa'da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı.

Bursa'da bir kişi, telefonla çok oynadığını iddia ettiği sevgilisini, pompalı tüfekle yaraladı. Daha sonra pişman olan adam, ambulansı arayarak yardım istedi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol Y., cep telefonuyla çok vakit geçirdiğini iddia ettiği sevgilisi Songül Ü. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle Şenol Y., yatak odasında bulunan pompalı tüfekle, Songül Ü.'ye ateş açtı. Bacağından ve karnından yaralanan Songül Ü., yere yığıldı.

Önce yaraladı, sonra ambulansı aradı

Songül Ü., acı içerisinde kıvranırken, pişman olan Şenol Y., ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Songül Ü.'yü Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli Şenol Y., olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Şenol Y., verdiği ifadesinde, "Yaklaşık 1 aydır evde olduğumuz esnada, cep telefonu elinden düşmüyor. Beni aldattığını düşünüyordum. Tepki gösterdim, telefonu yine bırakmadı. Kavga etmeye başladık, daha çok şüphelenince ateş ettim." Dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu
'Telefonla çok oynuyorsun' dedi pompalı tüfekle sevgilisini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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