Telefonda konuşan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar arasında duygusal anlar yaşandı
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Telefonda konuşan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar arasında duygusal anlar yaşandı

Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam Kanal D'de yıllar önce verdiği konserinin görüntüleri verilen İbrahim Tatlıses'i aradı. Tatlıses'e "Artık sahnelere dön, özledik" diyen Avşar, duygularına hakim olmayınca ikili gözyaşlarına boğuldu.

Telefonda konuşan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar arasında duygusal anlar yaşandı
30.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:05

Kanal D, yıllar önce geçirdiği kaza sonrası setlere geri dönmeyen İbrahim Tatlıses'in 2005 yılında Harbiye Açıkhava'da verdiği konserinin görüntülerini yayınladı. Tatlıses, muhteşem konserinin ardından Twitter'da trend oldu. Hülya Avşar ise birçok dizide oynadığı İbrahim Tatlıses'i aradı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Avşar kızı, İbrahim Tatlıses'e 'Artık sahnelere dön, seni çok özledik' dedi. Duygusal anların yaşadığı konuşmada gözyaşları sel oldu.

40 yıl önce tanışan Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, sayısız filmle iki sevgiliyi oynadı. Bir süre aşk yaşayan ikiliden Tatlıses, Avşar için şarkı yazdı.

Telefonda konuşan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar arasında duygusal anlar yaşandı
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