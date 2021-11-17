Teleferik Tesisleri minik ziyaretçileri ağırladı

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - Hem Körfez hem de baraj manzarasıyla kentin önemli turistik merkezlerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi Teleferik Tesisleri, tatilde çocukların uğrak noktası haline geldi. İzmirlilerin ve şehir dışından gelen konukların yoğun ilgi gösterdiği Teleferik Tesisleri, eşsiz doğası ve manzarası ile ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Balçova'da işlettiği Teleferik Tesisleri, tatilde ziyaretçilerin en gözde gezi noktalarından biri oldu. Bir haftalık tatili fırsat bilen İzmirliler ve şehir dışından gelen konuklar, teleferik gondoluna binerek Dede Dağı'na çıktı. Seyir terasından İzmir'i ve Balçova Barajı'nı seyretti. Teleferik Tesisleri'nin gözde konukları ise çocuklar oldu.

Manzara harika

Küçüklüğünden beri Teleferik Tesisleri'ni ziyaret ettiğini dile getiren Ege Bostaş, "Burayı çok seviyorum. Doğayla iç içe ve bir sürü gezilecek alanı var. Burada çok güzel eğleniyorum. Küçük bir bebek parkı bile var. Özellikle gondolla buraya çıkarken mükemmel bir manzara görüyorsunuz" dedi.

Fethiye'den İzmir'e tatil için geldiklerini ifade eden Elif Şevval Başbal ile Berrin Alışır, "Gayet güzel bir yer. Daha önce Fethiye'de hiç teleferiğe binmemiştik. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

Unutulmaz bir anı

İstanbul'dan tatili fırsat bilerek İzmir'e geldiğini ve söyleyen Nazlı Başel, "Teleferik Tesisleri çok güzel bir yer. Çok fazla yeşil alan var ve bu benim çok hoşuma gitti. Daha önce hiç binmemiştim uçuyormuş hissi veriyor" diye konuştu.

Kardeşiyle birlikte ilk defa ziyaret eden Aşil Tepeli ise Teleferik Tesisleri'ni çok beğendiğini belirterek "Arkadaşlarıma anlatabileceğim bir anı oldu. Bir daha gelmeyi çok isterim" dedi. Üçüncü sınıfta okuyan Nil Lazoğlu ise, "İkinci defa Teleferik Tesisleri'ni ziyaret ettim. Gondollara binmeyi çok seviyorum" şeklinde konuştu.

4 dakikada zirvede

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen teleferik, yaklaşık 4 dakikada 432 metre yüksekteki Balçova Dede Dağı'na çıkarak, tatilcilere İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. 810 metrelik hatta yolculuk sırasında İzmir'i panoramik olarak seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede ise eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yaparak, tesislerden ve mesire alanından faydalanabiliyor. Mesire alanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Grand Plaza A. Ş. 'nin işlettiği 5 kafeterya ve kontrollü mangal hizmetinin verildiği bir et evi bulunuyor.

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