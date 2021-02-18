Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, apartmanın 3'üncü katından sarkan tele takılan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katından sarkan tele takılan kumruyu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle kumruyu bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı olduğu sanılan kumru, tedavi için veterinere götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR