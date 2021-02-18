Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı
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Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı

18.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:40
Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, apartmanın 3'üncü katından sarkan tele takılan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, apartmanın 3'üncü katından sarkan tele takılan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katından sarkan tele takılan kumruyu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinçle kumruyu bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı olduğu sanılan kumru, tedavi için veterinere götürüldü.

 


Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı
Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı
Tele takılan kumruyu itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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