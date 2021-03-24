Tel Abyad'da 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ele geçirildi
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Tel Abyad'da 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ele geçirildi

24.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:08
Tel Abyad'da 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ele geçirildi

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ile 80 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ile 80 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik bölgede arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Faaliyetler kapsamında bölgede 60 kilogram TNT patlayıcı ile 80 basma tipi anahtar sistemi ele geçirildi.

Tel Abyad'da 60 kilogram TNT tipi patlayıcı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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