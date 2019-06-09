Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)

CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, Kilis'teki işlemlerin ardından otopsi ve askeri tören için Gaziantep'e gönderildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerin tedavisine Kilis Devlet Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.



Kaynak: DHA