Teksas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
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Teksas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

16.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:07
Teksas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yetkililer, Houston kentinde 2 kişinin dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Teksas'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Power Outage sitesinin verilerine göre, Teksas'ta pazartesi itibarıyla 2,7 milyonu aşkın elektrik kesintisi bildirimi kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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