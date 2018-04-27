Tekrar Milletvekili Olmak İçin Üniversitedeki Görevinden İstifa Etti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi'nde (MHP) daha önce iki dönem Kütahya milletvekilliği yapan Prof. Dr. Alim Işık, milletvekili aday adayı olabilmek için Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP'den 23 ve 24'üncü dönemlerde Kütahya milletvekilliği yapan Prof. Dr. Alim Işık, 24 Haziran'daki erken genel seçimler öncesinde aday adayı olduğunu yaptığı yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Işık, partisi MHP'den milletvekili aday adaylığı için Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden istifa ettiğini belirtip, "Öncelikle adaylık için memleketim Kütahya'yı düşünüyorum. Ancak, Genel Merkezimizin uygun göreceği herhangi bir ilden de aday olabilirim. Dava adamıyım. O nedenle Genel Başkanım ve partimin emrindeyim" dedi.

- Tahya