Zaxe, PCP Teknoloji Fırsatları Fonu ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki Bölgesel Kalkınma Fonu liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna mevcut yatırımcılardan KVK, Omurga Teknoloji Fonu, Nevzat Aydın, Ali Demir Akel ve Muzaffer Akpınar'ın da dahil olmasıyla 60 milyon TL yatırım aldı. Zaxe, yüksek hızlı baskı imkanı, geliştirdiği yapay zeka bazlı akıllı teknolojileri ve tak-çalıştır tasarımları ile global pazarın en hızlı büyüyen oyuncusu olmuştur.

Zaxe, PCP Teknoloji Fırsatları Fonu ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki Bölgesel Kalkınma Fonu liderliğinde gerçekleşen yatırım turuna mevcut yatırımcılardan KVK, Omurga Teknoloji Fonu, Nevzat Aydın, Ali Demir Akel ve Muzaffer Akpınar'ın da dahil olmasıyla 60 milyon TL yatırım aldı.

Zaxe 60 milyon TL yatırım aldı

2015 yılında kurulan Türkiye'nin lider 3 boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, yüksek hızlı baskı imkanı, geliştirdiği yapay zeka bazlı akıllı teknolojileri ve tak-çalıştır tasarımları ile global pazarın en hızlı büyüyen oyuncusu olmuştur.

Zaxe eklemeli imalat dikeyine yönelik çözümler üreterek kullanıcılara donanım, yazılım ve materyallerden oluşan uçtan uca bir 3D ekosistemi sunmaktadır. Türkiye'deki pazar lideri konumunun yanı sıra, Zaxe ürünleri Avrupa ve Kuzey Amerika'da 15'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Ofiste ihtiyacımız olan aksesuarları Zaxe 3D yazıcıyla bastık

Zaxe kurucuları Baki Gezgen ve Aydonat Atasever, "Aldığımız bu yeni yatırımla birlikte global pazardaki önemli oyunculardan biri olmaya ve vizyonumuz olan, geleneksel üretim yöntemlerinden bağımsız, üretimi daha basit ve daha hızlı hale getirmeye devam edeceğiz." dedi.