Zamlar birbiri ardına! Tüm Dacia modellerinin fiyatları arttı

Otomobil üreticileri, temmuz ayına girmemizle beraber fiyatlarını güncellemeye başladı. Küresel çip krizi, pandemi, döviz kuru ve Ukrayna- Rusya savaşı gibi etkenlerden dolayı fiyatlar zam odaklı oldu. Son olarak ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia, Temmuz 2022 fiyat listesi ile sürücü karşısına çıktı. Bu bağlamda tüm modellerin fiyat etiketleri arttı.

Tüm Dacia modellerine zam! Temmuz 2022 fiyat listesi

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz nedenlerden dolayı güncellenen fiyatlar artık zam odaklı. Dacia da bugüne dek daha çok uygun fiyatlı modellerle sektörde boy gösterdi. Ancak son zamanlardaki olumsuz gelişmeler pazarın genelindeki gibi Romanya merkezli üreticiyi olumsuz etkiledi. İşte Dacia Temmuz 2022 fiyat listesi!

Dacia Duster