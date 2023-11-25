YouTube, Premium kullanıcıları için oyun oynama özelliği sunuyor

Dijital içerik platformu YouTube, Premium kullanıcılarına yönelik olarak oyun oynama özelliği olan YouTube Playables'ı kullanıma sunuyor. İlk etapta atari tarzı oyunlar sunan özellik, 28 Mart 2024'e kadar test edilecek.

Dijital içerik platformlarının en popüleri olarak kabul edilen Youtube, son dönemde gündemden düşmüyor. Getirdiği özelliklerle kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen platform, yeni bir alana adım atıyor.

Youtube Playables, platformda oyun oynamanıza olanak sağlıyor

Youtube, Premium kullanıcılarının daha fazla özellikten yararlanabilmesi adına birtakım yeniliklere başvuruyor. İlk olarak haziran ayında sızıntı bilgisini verdiğimiz özellik kullanıma sunuluyor. Google, YouTube Playables özelliği platforma geliyor.

Premium abonelerine yönelik olacak YouTube Playables, ilk etapta oyun dünyasının atari olarak adlandırdığı tarzda oyunlar sunacak. Aralarında Angry Birds Showdown'un da bulunduğu 37 oyun şu anda kullanımda. Google, özelliğin gidişatına ilişkin kesin bir yol haritası çizmiş değil.

YouTube videolarındaki yavaşlamanın nedeni ortaya çıktı!

Bir içerik platformu ilk kez oyun alanına giriş yapmıyor. Bilindiği üzere Netflix, oyun dünyasına giriş yaptı. Kullanıcılar tarafından aktif kullanılan özelliğin şu anda ne kadar başarılı olduğu henüz bilinmiyor. YouTube da bu riski fark etmiş olacak ki özelliği 28 Mart 2024'e kadar test edecek. Özelliğin devam edip etmeyeceğine o dönemdeki performansı karar verecek.

İçeriden gelen bilgilere bakılırsa program başarılı olursa YouTube, bulut temelli bir oyun sistemine geçiş yapabilir. Bazı kaynaklar, istenilen başarının yakanması halinde bulut desteği ile büyük bütçeli oyunların da test edilebileceğini iddia etti. Ancak bu konuda henüz somut bir adım yok.

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