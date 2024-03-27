YouTube, içerik oluşturucularını videolarını silmek konusunda uyarıyor

Youtube, içerik oluşturucuları ve kanal sahiplerini, videolarını silmekten kaçınmaları konusunda uyarıyor. Bu, kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atacak. Youtube, Todd Beaupre'nin açıklamalarına göre, içerik oluşturucuların video silme durumunda, bu videoları izleyen seyircilerle olan bağlantılarını da silmiş olacak.

Youtube, video silme konusunda uyarıyor! Peki neden?

Youtube, içerik oluşturucularına ve kanal sahiplerine, videolarını silmenin kanallarının gelecekteki büyümesini tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Youtube, video oluşturucuların reklam gelirlerinden pay almasına olanak tanıdığı için, yüksek izlenme sayılarına sahip kanallar için bu durum oldukça karlı olabiliyor.

Örneğin, "MrBeast" adlı YouTuber, 250 milyon aboneye sahip ve bazı videoları yüz milyonlarca kez izlenmiş. Sadece 2022'de 50 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor.

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Bu durum, kanallarının büyüme potansiyelini sınırlayabilir. Video silmenin, kullanıcının daha önce izlediği videolar listesinden bu videoların kaybolmasına neden olduğu ve bu sebeple yeni içeriklerin o kaynaktan önerilme ihtimalinin azalacağı düşünülüyor.

Searchenginejournal'ın öne sürdüğü gibi, YouTube bu uyarı ile algoritmasının olası problemlerinden kaçınmayı amaçlıyor olabilir. Bir kanal sık sık videolarını silerse, sistem kanalın değerini doğru bir şekilde belirlemekte zorlanabilir ve bu durum kullanıcı deneyimini ve etkileşimi olumsuz etkileyebilir.

YouTube yöneticisi Beaupre, eğer kanal sahipleri büyümelerini maksimize etmek istiyorlarsa, videolarını halka açık tutmalarını veya "gizli" durumuna getirmelerini öneriyor. Gizli videolar, ilgili URL'ye sahip kişiler tarafından izlenebilir ve kanallara eklenebilir, yorum yapılabilir.

Bu uyarının ardında yatan sebepler ve YouTube'un ileride bu konuda daha fazla açıklama yapması bekleniyor. Kanal sahipleri ve video oluşturucuları, YouTube'un algoritması ve izleyici bağlantısı üzerindeki etkileri konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Siz YouTube'un video silme uyarısını haklı buluyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.