YouTube İçerik Oluşturucuları İçin Yeni Bir Özellik: Duraklat

YouTube, içerik oluşturucuların videolarına yapılan yorum akışını geçici olarak frenlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle hayatlarını kolaylaştırıyor. Artık YouTuber'lar çok daha fazla kontrole sahip olacaklar.

Youtube, içerik oluşturucuların videolarına yapılan yorum akışını geçici olarak frenlemelerine olanak tanıyan yeni bir özellikle hayatlarını kolaylaştırıyor. Artık YouTuber'lar çok daha fazla kontrole sahip olacaklar.

Youtube içerik üreticilerinin kullanabileceği yeni Duraklat seçeneği

Uygun bir şekilde adlandırılan "Duraklat" seçeneği, kendilerini sık sık yorum tufanında boğulurken bulan ve yorum bölümünü yoldaşlık ve çatışmanın çarpıştığı dijital bir Kolezyum'a dönüştüren içerik oluşturucular için hoş bir eklenti olacak.

Bu yeni işlevsellik, Youtube'un içerik oluşturucuların insanüstü olmadığının ve yorum bölümlerini etkili bir şekilde yönetmek için biraz nefes almaya ihtiyaç duyduklarının farkına varmasıyla ortaya çıktı. Duraklatma seçeneği, içerik oluşturuculara mevcut yorumları görünür tutarken yeni yorumları geçici olarak durdurma esnekliği vermek üzere tasarlandı.

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Bu, içerik oluşturucuların artık uyanık bir yorum polisi olmak, yayınlamadan önce yorumları manuel olarak gözden geçirmek veya mevcut yorumları gizleyecek olan yorumları tamamen kapatmak gibi aşırı önlemlere başvurmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Youtube bu özelliği test ediyor ve deneme fırsatı bulan içerik oluşturucuların ilk geri bildirimleri olumlu oldu. İçerik oluşturucular, yorumların yoğunluğundan daha az bunaldıklarını ve izleyicilerle etkileşimlerini yönetmek için daha fazla alana sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdiler.

Duraklatma seçeneği, YouTube uygulamasının izleme sayfasındaki yorumlar panelinin sağ üst köşesinde veya YouTube Studio'da bulunan video düzeyinde yorum ayarlarında bulunabilir. Etkinleştirildiğinde, yorumları zaten gönderilmiş olanlar da dahil olmak üzere herkes içerik oluşturucunun Duraklat düğmesine bastığını görebilir.

Duraklatma özelliğine ek olarak YouTube, yorumlar için moderasyon ayarlarını da kolaylaştırdı. "Potansiyel olarak uygunsuz yorumları inceleme için beklet" gibi karmaşık seçenekler arasında gezinmek veya "Sıkılığı artır" geçişini ayarlamak yerine, içerik oluşturucuların artık üç basit seçeneği var: Açık, Duraklat veya Kapalı.

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Yorumları etkinleştirmek, içerik oluşturucuların aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi denetim seviyesinin de kilidini açıyor. "Hiçbiri" seçeneği sıfır denetimle her şeyin serbest olmasına izin verirken, "Temel" inceleme için potansiyel olarak kabataslak yorumlara göz kulak oluyor. "Strict", içerik oluşturucunun karar vermesi için taramayı genişletiyor. Tam kontrol isteyenler için "Tümünü Tut", içerik oluşturucuların yayına girmeden önce her bir yorumu kontrol etmesini sağlıyor.

Özünde, Duraklat seçeneği içerik oluşturucuları içerik oluşturmaya ve yorum bölümünün ötesinde hayatlarının diğer yönlerine odaklanmaları için güçlendiriyor. Yorumları sürekli izleme ve yönetme baskısını hafifleterek, içerik oluşturucuların yorum selini sürekli takip etme stresi olmadan kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyor.