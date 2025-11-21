Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Yapay zekaya karşı savaş başlattı

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yapay zekaya karşı savaş açtı.

İskelet desenli bir kostümle kameranın karşısına geçen sanatçı, elinde "Türkiye- Dünya Yapay Zekâya Hayır" yazılı bir pankart tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Morgül, paylaşımının düştüğü notta ise yapay zekânın kontrolsüz gelişiminin insanlığı tehdit ettiğini savundu.

"İNSANLIĞI BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE"

Morgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsan aklıyla teknolojiyi farkındalıklarını hiçe sayarak adeta kendini yok ediyor. Zeka mantık çerçevesinde insani karakteri unutmadan topluma zarar vermemelidir. Tıp alanında robotik çalışmaların ışığında yine insanlığa hizmet etmeyi hedeflemelidir. Teknoloji devleri, ülkeler yapay zeka konusunda çalışmalarını asgari düzeye indirgemelidirler. Zira insanı insanlığı bekleyen en büyük tehlike olacaktır. Sanatın, sanatkarın hayatını dünyasını altüst edecektir. Kötü kullanımlarla en büyük düşmanı olacak bütün dünyanın ve de insanlığın…"

