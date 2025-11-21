Haberler

Yılmaz Morgül'den bir ilginç protesto! Yapay zekaya karşı savaş başlattı

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, iskelet kostümü giydiği ve elinde "Türkiye–Dünya Yapay Zekâya Hayır" yazılı pankart tuttuğu fotoğraflarına yer verdiği paylaşımıyla yapay zekâya karşı sert bir çıkış yaptı. Kontrolsüz yapay zekâ gelişiminin insanlık ve sanat dünyası için ciddi tehditler barındırdığını savunan Morgül'ün çıkışı kısa sürede gündeme damga vurdu.

  • Yılmaz Morgül, sosyal medyada 'Türkiye-Dünya Yapay Zekâya Hayır' yazılı pankartla yapay zekaya karşı protesto başlattı.
  • Yılmaz Morgül, yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlığı tehdit ettiğini savundu.
  • Yılmaz Morgül, yapay zekanın sanat ve sanatçıların hayatını altüst edeceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, yapay zekaya karşı savaş açtı.

İskelet desenli bir kostümle kameranın karşısına geçen sanatçı, elinde "Türkiye- Dünya Yapay Zekâya Hayır" yazılı bir pankart tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Morgül, paylaşımının düştüğü notta ise yapay zekânın kontrolsüz gelişiminin insanlığı tehdit ettiğini savundu.

"İNSANLIĞI BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE"

Morgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İnsan aklıyla teknolojiyi farkındalıklarını hiçe sayarak adeta kendini yok ediyor. Zeka mantık çerçevesinde insani karakteri unutmadan topluma zarar vermemelidir. Tıp alanında robotik çalışmaların ışığında yine insanlığa hizmet etmeyi hedeflemelidir. Teknoloji devleri, ülkeler yapay zeka konusunda çalışmalarını asgari düzeye indirgemelidirler. Zira insanı insanlığı bekleyen en büyük tehlike olacaktır. Sanatın, sanatkarın hayatını dünyasını altüst edecektir. Kötü kullanımlarla en büyük düşmanı olacak bütün dünyanın ve de insanlığın…"

Morgül'ün kısa sürede gündeme damga vuran paylaşımı şu şekilde;

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Boş adam boş insan.

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

haklı

Haber YorumlarıUğur Mir Sezgin:

Yazdığın yazıyı normal zeka bile anlamaz

Haber YorumlarıDüsünür:

Adam insanlik icin protesto yapiyor. Aslinda adam burada iklim kanunu protesto yapiyor. İklim kanunun gerceklerini.ogrenin bakin bakalim geceleri rahat uyuyabilcek misiniz

Haber YorumlarıOrhan:

Cukka tehlikeye girince aklı başına gelmiş.

