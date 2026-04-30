Yeryüzü hareketlerini yapay zeka ile izleyip analiz üreten platform geliştirildi

Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Yalvaç, zemin hareketlerinin izlenmesine imkan sağlayan ve riskli bölgeleri erken aşamada tespit edebileceği öngörülen platform geliştirdi.

Prof. Dr. Yalvaç, yeryüzü deformasyonlarını izleyen ve bu verileri anlamlandırarak karar verebilen proje için yaklaşık 1 yıl önce Trabzon Teknokent bünyesinde çalışmalarına başladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan uydu verilerini kullanan Prof. Dr. Yalvaç, platformda yapay zeka destekli yeryüzü deformasyon analizlerini gerçekleştirdi.

Yalvaç'ın, "DefoSense" adını verdiği platformun, riskli bölgeleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor.

Platformun, kamu ve özel sektörün daha hızlı kararlar almasını sağlayabileceğini belirten Yalvaç, AA muhabirine, yenilikçi ve yüzde 100 yerli bir girişimin hayata geçirildiğini söyledi.

Temel amacın, uydulardan elde edilen verilerle potansiyel deformasyon alanlarının erken aşamada tespit edilmesi olduğunu belirten Yalvaç, böylelikle olası can ve mal kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

Avrupa Uzay Ajansının dünya genelinde ücretsiz erişime açık olan SAR uydu verilerinin platformda kullanıldığını aktaran Yalvaç, "Bu uydular aynı bölgeyi yaklaşık 12 günlük periyotlarla yeniden gözlemleyerek yüzey değişimlerini santimetre altı hassasiyetle izlemektedir. 2015 yılından günümüze kadar arşivlenen veriler sayesinde herhangi bir bölgenin hem geçmiş deformasyon davranışı hem de güncel durumu analiz edilebilmektedir." diye konuştu.

Verilerin işlenmesinin teknik altyapı, yüksek hesaplama gücü ve uzmanlık gerektiren karmaşık süreçler içerdiğini belirten Yalvaç, "DefoSense"nin bu noktada devreye girerek süreci sadeleştirdiğini ifade etti.

"Mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir"

Yalvaç, platformdaki kullanıcıların istedikleri alanı seçerek hızlı analizler yapabileceklerini belirterek, "Hem geçmişten günümüze deformasyon hareketlerini inceleyebilmekte hem de 12 günlük güncellenen veriler sayesinde mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir." dedi.

Deformasyonların yalnızca çökme şeklinde değil, yükselme, yatay yer değiştirme, heyelan ve deprem kaynaklı kabuk hareketleri gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini vurgulayan Yalvaç, bu hareketlerin platformda bütüncül olarak analiz edildiğini kaydetti.

Yalvaç, sistemin yalnızca veri analizi ile sınırlı kalmadığını, elde edilen çıktıların anlamlı risk haritalarına da dönüştürülebildiğine işaret ederek, "Yapay zeka destekli değerlendirme mekanizmaları sayesinde risk seviyesindeki artışlar otomatik olarak tespit edilmektedir." ifadesini kullandı.