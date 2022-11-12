Yerli turbo jet motor rekor sürede tamamlandı!

Yerli seyir füzesi Çakır için Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 isimli turbo jet motor tamamlandı. Bu hafta teslim edilecek.

Türkiye'nin önemli savunma sanayii şirketlerinden Kale Arge tarafından rekor sürede geliştirilen yeni yerli turbo jet motor önümüzdeki dönemde gemisavar ve seyir füzelerinde kullanılacak. Bu doğrultuda Atmaca ve SOM'da yer alacak KTJ-3200'ü ve de Çakır'da kullanılacak KTJ-1750'ün kendi sınıfında rekor kıran performansını gördük. İşte detaylar…

Yerli turbo jet motor KTJ-1750, 1.5 yılda tamamlandı! Bu hafta Roketsan'a teslim ediliyor

Seyir füzeleri, etrafında yer alan kanatlardan yardım alarak havada bir kuş gibi süzülerek gidebilen dinamik yapılı ve jet motorlu güdümlü bir füze sistemidir. Üretim teknolojisi ve kullanılacağı platforma göre ise klasik patlayıcı yük veya balistik/ nükleer başlık taşıyabilirler.

Ülkemizde de bu alanda en çok SOM ve aileye yeni katılan Çakır (seri üretim sonrası envantere alınacak) biliniyor. Bu gibi sistemler özellikle kullandığı akıllı beyin (yapay zeka destekli işlemcisi) sayesinde rakiplerinin bir adım önüne geçiyor.

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Örneğin, F-16 veya F-35 (gövde içerisinde taşıdığı) seyir füzesini ateşledikten sonra bu cihaz 200+ kilometre menzile sahip oluyor. Ardından tıpkı bir kamikaze gibi araziyi tarayarak kendine uygun güzergah oluşturuyor. Bu sayede mümkün olduğunca radarlara takılmadan ve hava savunma sistemlerine gözükmeden hedefine doğru ilerliyor.

Tabii SOM ve ÇAKIR, birbirinden oldukça farklı platformlar olarak kullanılacak. Zira SOM serisi jet uçaklardan ateşlenmek üzere tasarlandı. Hatta ilerleyen yıllarda MMU'larda gövde içerisinde taşınarak kullanılabilecek.

Çakır ise nispeten daha az menzile sahip olsa da günün sonunda aynı işi yapıyor. Üstelik SOM'dan farklı olarak Kızılelma, Aksungur ve Akıncı gibi SİTA-TİHA platformlarında ve de SİDA gibi deniz platformlarında kullanılabilecek. Akıncı ile yapılacak ilk atış testi ise şubat ayında gerçekleşecek.

ÇAKIR seyir füzesi özellikleri

Ataletsel ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi

Karıştırmaya Dayanıklı GNSS

Radar ve Barometrik Alimetre

Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (IIR)

RF Arayıcı Başlık

Hibrit (IIR+RF) Arayıcı Başlık