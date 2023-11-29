Yerli Savunma Sanayi Ürünleri Tanıtıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Nusret-2023 Davet Tatbikatı'nda yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünler, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda tanıtıldı. Marlin insansız su üstü deniz aracı da önümüzdeki aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

YERLİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ TANITILDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' kapsamında, yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünler, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda bulunan Nara Kalesi içerisinde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Marlin insansız su üstü deniz aracının önümüzdeki aylarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyleyen Kıdemli Mühendis Burak Kolsuz, "Marlin deniz aracını son kullanıcının isteği doğrultusunda su üstü harbine, denizaltı savunma harbine, mayın harbine ve hava savunma harbine imkan kabiliyetine sahiptir. Tamamen son kullanıcının isteği doğrultusunda modüler olarak sistem, cihaz, silah üzerine konuşlandırıp son kullanıcıya teslim edebilmekteyiz. Geminin uzunluğu 12 metredir. Yaklaşık 25 ton ağırlığındadır. Bu gemiyi yaklaşık 3 ayda inşa edebilme imkan kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.