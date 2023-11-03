Yenilikçi Rüzgar Türbini Test Ediliyor

Norveç'te açık deniz rüzgarının maliyetini azaltacak olan yenilikçi bir rüzgar türbini test ediliyor. Türbinin sahip olduğu özellikler dikkat çekiyor.

Son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim her geçen gün artıyor. Son olarak da açık deniz rüzgar enerji maliyetini azaltacak olan gelişmiş bir türbin test ediliyor. Daha öncesinde bir benzeri yapılmayan bu rüzgar türbini sahip olduğu özelliklerle dikkatleri çekiyor.

Rüzgar türbini 19 m uzunluğunda, 30 kW gücüne sahip!

futureflow.life 'da yer alan habere göre, Norveç'te açık deniz rüzgarının maliyetini fazlasıyla azaltacak olan oldukça yenilikçi bir türbin teste girmeye hazırlanıyor. 19 m (62 ft) uzunluğunda olan türbin, 30 kW gücüne sahip. Türbini yenilikçi yapan ise tersine dönen dikey eksenli bir tasarıma sahip olması oluyor.

Bir rüzgar gülüne benzeyen bu türbinlerin ağır parçaları türbinin tepesinde yer alıyor. Bununla birlikte tasarım olarak bakıldığında "yüzer" pozisyonda bulunuyor. Bu konseptte bir rüzgar türbini inşa etmek ve bakımını yapmak oldukça maliyetli ve zor.

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Ancak son gelişmelerle bu sorunlar çözüme kavuşuyor. Yenilikçi tasarımında World Wide Wind'ın tersine dönen dikey eksenli rüzgar türbini, bu sorunları ortadan kaldırıyor. Bu konseptteki tasarımlarda ağır jeneratörler suyun altında tutuluyor.

Bu sayede de alt kısımda her şeyin suya düşmesini engelleyecek bir ağırlık eklenmiş oluyor. Görüntülerde de yer aldığı gibi çift yön zıt kanatlara sahip olan dikey türbinlerde stator ve rotor var. Jeneratörün rotoru ve statoru, her biri ana kule şaftından 45 derece açıyla üç kanat çalıştıran çift dikey eksenli türbine bağlanıyor.

Bu sistemin verim göstermeyeceği zaman ise doğrudan rüzgarın tersine konumlandığı takdirde oluyor. Bundan dolayı da tam eksenin 300 derecesinde tork alabiliyor. Türbinin hızını kontrol etmek için ise jeneratör direnci mikrosaniye şeklinde yönetiliyor. Bu sayede rüzgar hangi yönden eserse, yüzen çift VAWT pasif bir şekilde en uygun açıya geliyor.

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