Başlığı gördükten sonra bazı okurlarımız "daha çıkalı kaç ay oldu ki?" yorumunu yaptı muhtemelen. Otomotiv endüstrisinde yıllardır aynı tasarımları konuşan markalar hep vardı. Ancak Renault ve Dacia bu konuda hep öne atılan marka olma statüsünü korudu. Bu kapsamda en ucuz elektrikli otomobiller arasında gösterilen Spring'de yenilendi. İşte karşınızda yenilenmiş Dacia Spring özellikleri ve fiyatı…

Ön yüzü tamamen yenilendi! İşte yenilenen Dacia Spring özellikleri ve fiyatı…

Dacia model ailesinde köklü bir yenilenmenin ayak sesleri zaten duyuluyordu. Bu kapsamda Duster gerçek anlamda köklü bir değişime gitti ve yeni ön yüzüne kavuştu. Yenilenen Duster modeliyle alakalı haberimizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu yenilenme hareketi elektrikli modellere de geldi. İlk etapta Dacia Spring kapsamlı bir makyaj operasyonuna alındı. Burada ilk fark edilen detaylar otomobilin tasarım olarak giderek Duster modeline yaklaşması oluyor. Ön bölümde tamamen yeni bir yüze kavuşan model yeni Dacia logosuyla birlikte Y şeklindeki far tasarımına da geçiş yaptı.

Modelin en dikkat çekici noktası da bu esnada gözümüze çarpıyor. Aracın hem ön hem de arka tamponunun al tarafında ufak bir renk hareketi yer alıyor. Rengi ve modeli tanımlamak biraz zor gazete kağıdı motifine benzer yeni bir renk hareketi deneniyor. Extreme paketi ile geleceği tahmin edilen bu model araca ayrı bir hava katmakta.

Aracın tavanında ise artık tavan barları yok. Marka bu adımı "şehir aracında gerek yok" gibi bir izlenimle atmış olabilir. Ancak dünyadan pek çok kullanıcı Spring'lerinin üzerine tavan bagajı ekleyerek kullanıyordu. Bu durum kullanıcıları belki az da olsa üzebilir.

İç mekandaysa teknoloji anlamında yenilikler mevcut. Artık tüm Spring modelleri 7 inç boyutundaki dijital gösterge paneli ile gelecek. Giriş seviyesi versiyonlar hala telefonunuzu multimedya ekranı olarak kullansa da Extreme donanım da 10 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı araçta yerini alacak. Ayrıca Y harfi detaylarına ek olarak araç içi malzeme kalitesinin arttığını da belirtelim.

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Motor seçeneklerine geldiğimizdeyse her iki donanım seçeneği de 27 kWh'lik bir bataryaya ve 220 kilometre menzile sahip. Hızlı şarj desteği olmayan model 30 kW'a kadar şarj gücünü destekliyor ve bu güçte yüzde 20-80 şarj süresini 45 dakika olarak bildiriyor.

Dacia Spring fiyat listesi

Yenilenen versiyonun fiyat listesi henüz belli değil. Ancak güncel olarak ülkemizde satılan Spring'in fiyat listesi şöyle: