Yeni Joker filminden ilk görüntü geldi!

2019 yılında beyaz perdeye sunulan ve oldukça fazla konuşulmayı başaran Joaquin Phoenix'in Joker filmi büyük bir hayran kitlesi toplamayı başardı. Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix gösterdiği olağanüstü oyunculuk ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı da evine götürmüştü. Tüm bu başarıların ardından gözler Joker'in ikinci filmine çevrilmiş durumda

Joker: Folie A Deux filminden ilk görsel geldi

İlk filmin başarısının ardından sinemaseverler devam filmi için heyecanla bekliyorlar. Filmin yönetmeni Todd Philips, Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile devam filmini onaylamış ve ikinci filmin Joker: Folie A Deux ismi ile geleceğini duyurmuştu.

Philips yaptığı yeni bir paylaşım ile merakla beklenen filmden ilk sahneyi de paylaştı. Sahnede karakterimizin tıraş olduğunü görüyoruz. Bunun yanı sıra zayıf bedeni üzerindeki yaralarda dikkat çekici. Joker'i tıraş eden kişinin kıyafetlerindn yola çıkarak ise karakterin tutuklandığını ve cezaevinde bir mahkum olarak tıraş edildiğini söyleyebiliriz. Ancak bunların sadece birer varsayım olduğunu hatırlatalım.

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Joker: Folie A Deux filmi 4 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek. Fransızca 'iki kişilik delilik' anlamına gelen Folie A Deux tabiri de film ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki filmin ismi bizlere neler anlatıyor? "Folie d deux" olarak bilinen paylaşılmış psikotik bozukluk ya da aktarılmış hezeyanlı bozukluk iki veya daha fazla kişi arasında benzer psikotik semptomların varlığına dayanan birkaç sendroma verilen ortak isim olarak karşımıza çıkıyor.

İki yakın kişinin yıllar içinde iki ayrı varlık yerine bir bütün halini alması olarak da nitelendirilen bu sendromun genellikle aile bireyleri arasında görüldüğü ifade ediliyor. Bu durumun filme nasıl aktarılacağı ise merak konusu. Tabi ki filmin isminin direkt olarak bu anlamı karşılaması da gerekmiyor.

Diğer yandan yeni filmde Joker'i Harley Quinn ile birlikte göreceğiz. Harley Quinn karakterini ise Lady Gaga canlandıracak. Lady Gaga'nın projeye katılması ile birlikte yeni filmin bir müzikal havasında olacağına yönelik iddialar da artmış durumda. Ancak henüz bu iddialar doğrulanmış değil.

Her ne olursa olsun ilk filmi ile büyük başarı yakalayan Joker'in ikinci filmi için de beklenti oldukça yükselmiş durumda. Peki siz Joker'in ikinci filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.