Yeni Hyundai KONA Elektrik Türkiye'de Satışa Sunuldu

Elektrikli otomobil pazarı büyümeye devam ediyor. Bugün itibariyle Hyundai, Yeni KONA Elektrik modelini Türkiye'de satışa sundu. Peki bu araç neler vadediyor? İşte Yeni Hyundai KONA Elektrik özellikleri ve fiyatı…

Yeni Hyundai KONA Elektrik özellikleri ve fiyatı

Yeni Hyundai KONA Elektrik, 4.355 mm uzunluğu, 1.825 mm genişliği ve 1.580 mm yüksekliğiyle kompakt SUV segmentinde yer alıyor. Dingil mesafesi ise 2.660 mm. 156 PS (115 kW) motor gücüne sahip olan araç, 48,4 kWh pil kapasitesiyle maksimum 377 km'lik WLTP menziline ulaşıyor.

Şarj süresinin ise DC hızlı şarjda %10'dan %80'e 41 dakika, AC şarjda ise tam şarj için 4 saat 55 dakika olduğu söyleniyor. Dolayısıyla şehir içi kullanıcılarının günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir menzil ve kabul edilebilir şarj süresine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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Yeni KONA'nın iç mekan tasarımı ve teknolojik özellikleri de dikkat çekiyor. 10.25 inçlik panoramik ekran, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve geniş bagaj hacmi (466 litre) kullanıcı konforunu ön planda tutuyor.

Hyundai KONA Elektrik, sürücü destek sistemleriyle de güvenlik konusunda tam not alıyor. Otomatik çarpışma önleme yardımı (FCA 1.5), yaya algılama, şeritte kalma yardımcısı (LKA) ve dikkat dağılma uyarısı (DAW) gibi özellikler, sürücünün yolda her zaman en yüksek güvenlik seviyesinde olmasını sağlıyor. Fiyatı ise 1 milyon 499 bin TL olarak açıklandı.