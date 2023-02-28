Ticaret Bakanlığı 2020 yılında yerli üreticiyi koruma amacıyla akıllı telefon ithalatında gözetim uygulama sınırı adı verilen bir uygulama getirdi. Burada 200 dolar altında olan telefonların yalnızca bakanlık izniyle ithal edilebileceği söylendi. Bugün ise belirtilen meblağ yüzde 75 oranında yukarı çekildi.

Yeni düzenleme: Uygun fiyatlı telefonlara zam!

Akıllı telefon ithalatında Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında getirilen gözetim uygulama sınırı 200 dolardı. Bu, belirtilen meblağ altında birim fiyata sahip olan cihazların ancak İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan gözetim belgesi ile tedarik edilebileceği, yani ithal edilebileceği anlamına geliyor.

Bugün alınan ve tam 1 ay sonra, yani 28 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girecek karara göre, mevcutta 200 dolar olan bu sınır 350 dolara çıkarıldı. Yani artık birim fiyatı 350 doların altında kalan ürünlerin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü'nden özel gözetim belgesi alınması gerekecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ve maddeleri şu şekilde:

MADDE 1- 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Not: 1. maddede bahsi geçen değişikliğin yapıldığı ilgili tabloyu yukarıdaki görselde bulabilirsiniz.