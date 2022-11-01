Yeni bir iPhone alacaksanız acele etmelisiniz! İşte nedeni

Apple'ın en büyük üretim tesisi olan Foxconn'da durumlar pek de iyiye gitmiyor. Çünkü Çin'in Zhengzhou kentinde yer alan fabrika, ülkenin pandemi konusundaki sıkı tutumu nedeniyle kapalı döngü sistemine girdi. Kapalı döngü sisteminde çalışan işçiler, kötü şartlara dayanamadığı için fabrikadan kaçmaya başladı. Bu durumun iPhone üretimi dolayısıyla da tedariği konusunda olumsuz etki yaratması bekleniyor. Peki Foxconn 'daki üretim sorunu, iPhone tedariğini ne zaman etkilemeye başlayacak ve Apple açıklama yaptı mı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Foxconn'da iPhone üretimi, yüzde 30'a kadar düşebilir!

Foxconn'da çalışan 200.000 işçinin fabrikanın kapalı döngü sistemine girmesiyle birlikte kaçmaya başladığı iddia edildi. Hatta bu anlara ait olduğu öne sürülen videolar da bazı sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerde işçilerin, tellerden çıkarak fabrikanın kampüsünden kaçmaya çalıştığı görüldü. Fakat bu videoların gerçek olduğuna dair bir kanıt henüz ortada yok. Foxconn'un yaşadığı bu sorunlardan ötürü iPhone üretiminin yüzde 30'a kadar düşmesi bekleniyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ise önümüzdeki ay iPhone tedariğinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

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Reuters'a konuşan bir Foxconn elemanı, Apple'ın bu açığı kapatması için Shenzhen kentindeki başka bir fabrikasında üretimi artırdığını açıkladı. Foxconn yaptığı açıklamada durumu kontrol altına aldığını ve üretim sorunu oluşmaması adına diğer tesislerle birlikte iş birliği içinde olduklarını belirtti. Apple'ın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, dünya çapındaki sevkiyatların yüzde 70'lik kısmını karşılıyor. Apple ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Foxconn ek olarak işçiler için yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme sözünü verdiği bir bildiri yayınladı. Bu bildiride 1 Kasım'dan sonra yeni kantinler açacağını, tıbbi bakım malzemesi dağıtacağını ve Covid'e yakalanan işçiler için de daha kaliteli yemekler sunacağını belirtti.

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