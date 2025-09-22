Yeditepe Üniversitesi'nden Yerli Antimikrobiyal Yüzey Kaplama Malzemesi

YEDİTEPE Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin ve ekibi, pandemiler ve hastanelerde yaygın görülen dirençli patojenlerle mücadeleye yönelik olarak 'Jelatin veya Pektin Bazlı Antimikrobiyal Yüzey Kaplama Malzemesi' geliştirdi. Prof. Dr. Şahin, "Patenti bize ait, yerli ve milli bu teknoloji, gelecekteki pandemi gibi enfeksiyonların engellenmesine yönelik önemli bir stratejik yaklaşım sunuyor" dedi.

TEKNOFEST İstanbul'da ürünün 'Demo Day Yatırımcı Sunumu'nu gerçekleştiren Prof. Dr. Şahin, "2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Genetik Mühendislik Bölümü'nde başlatılan çalışmalar, küresel ölçekte hastanelerde ciddi sorun oluşturan ve etkin çözümü bulunmayan patojenlerin kontrolüne yönelik yeni nesil hijyen ürün ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda yürütülen araştırmalar, özellikle sağlık hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi için yüzey malzemelerinin antimikrobiyal ve antiviral özelliklerle güçlendirilmesine odaklanmıştır. COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı, bu tür çözümlerin önemini daha görünür hale getirmiş ve yürütülen araştırmaların sağlık sistemleri açısından stratejik değerini pekiştirmiştir. Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde kurulan antimikrobiyal ve antiviral ürün geliştirme platformu aracılığıyla, günümüze kadar çok sayıda yenilikçi yüzey malzemesi ve ürün başarıyla geliştirilmiştir. Bu ürünlerin kullanımının, özellikle hastane ortamlarında görülen nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesine katkı sağlaması ve toplu yaşam alanlarında yüzey kaynaklı patojenlerin neden olduğu, pandemi gibi enfeksiyonların engellenmesine yönelik önemli bir stratejik yaklaşım sunduğu öngörülmektedir. Geliştirilen bu ürün gruplarından bir tanesi de organik polimerlerden geliştirilen 'Jelatin veya Pektin Bazlı Antimikrobiyal Yüzey Kaplama Malzemesi' oldu" diye konuştu.

"Gelecekte yeni pandemiler yaşanması durumunda çözüm üretebilmek için böyle bir ürün grubunun geliştirilmesi gerekiyordu" diyen Prof. Dr. Şahin, "Geliştirdiğimiz teknoloji kullanıldığı yüzeylerde malzemenin ürün kalitesini iyileştiriyor ve olası biyolojik korozyonları önlüyor. Dünyada benzer ürünler var ama hiçbiri bizim geliştirdiğimiz ürünün içeriğiyle aynı değil. Bizim kullanmış olduğumuz malzeme insan ve çevre dostu, patenti bize ait olan yerli ve milli bir teknolojidir" ifadelerini kullandı.

'ÇEVRE DOSTU, TOKSİSİTE OLUŞTURMUYOR'

Projenin TEKNOFEST'te tanıtılmak için seçildiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Organik ve sentetik polimerlere antimikrobiyal özellik kazandıran yenilikçi yüzey malzemeleri geliştirilmiştir. Çalışmanın çıkış noktası, özellikle hastane kaynaklı patojenlerin ve Covid19 gibi pandemilere yol açabilen mikroorganizma/ajanların kontrol altına alınması ihtiyacıdır. Geliştirilen ürün grubu, antibiyotik ve biyosidal ürünlere karşı direnç geliştiren patojenlere karşı etkinlik göstermekte; aynı zamanda insan ve çevre dostu, memeli hücrelerinde toksisite oluşturmayan bir özelliğe sahiptir. Bu yaklaşım, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek pandemilere yönelik çözüm potansiyeli taşıyan yeni nesil biyouyumlu malzemelerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

'PROJE BÜYÜYOR'

Bu ürün grubunda tedavi amaçlı ilaçların da geliştirilmiş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, çalışılan bazı yeni nesil biyoaktif moleküllerin gıdaların raf ömrünün uzatılması ve gıda kaynaklı enfeksiyonların engellenmesi amacıyla da kullanılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Şahin, "Bu tür çalışmaları lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz ile yapıyoruz. Onların her birine teşekkür ediyorum. Bilimsel çalışmalar canlılara benzer, doğar, büyür ve çoğalır. Bizim de bilimsel çalışmalarımız bu anlamda belirli bir dönem araştırmaya yoğunlaşmış daha sonra çeşitlendirilerek farklı sektörleri ilgilendiren projelere dönüştü. Şimdi de bu projeler daha da çeşitlendi. Birçok yeni ürün ve yeni teknolojinin gelişmesine neden oldu" dedi.