Genç yazılımcılardan hayatı kolaylaştıran çözümler

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerle dikkat çekti. Yapay zeka destekli yangın yönetim sisteminden robot kuryeye, akıllı raf denetiminden yeni nesil otomat çözümlerine kadar birçok proje; günlük yaşamı kolaylaştırmayı, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı ve toplumsal sorunlara teknoloji odaklı çözümler üretmeyi hedefledi.

Yazılım Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencileri; Begüm Bal, Sena Aslı Türk, Başak Nur Korkut, Ali Özmen, Dağca Ünüvar ve Emre Akar tarafından geliştirilen "Koru" isimli proje, orman yangınlarına karşı erken risk tespiti ve müdahale planlaması sunuyor. Proje, yapay zeka destekli bir sistemle İzmir ve çevresindeki orman yangını risk alanlarını belirlemeyi, bu alanları erişilebilirliğe göre sınıflandırmayı ve en etkili müdahale rotalarını optimize ederek yangın yönetiminde stratejik planlamayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Robot kurye

Ezgi Aynal, Sude Tuncu, Sudenur Arslan, Abdullah Burak Laçin, Osman Ozan Kavaklı, Berke Sinan Sönmez tarafından tasarlanan "RoboCourier", iş yerlerindeki iç lojistik süreçlerdeki otomasyon eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. RoboCourier, bu manuel işlemleri, teslimatları güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştiren akıllı bir robotla değiştirmeyi hedefliyor.

Akıllı raf denetimi

Doğukan Yeşilkaya, Enes Ertürk, Selçuk Suat Sayın, Serkan Acar tarafından geliştirilen "Smart Vision" ise perakende denetimlerini yapay zeka ile kolaylaştırıyor. Bu projenin amacı, önceden tanımlanmış ürün sergileme anlaşmalarına dayalı olarak perakende raf düzenine uygunluğun kontrolünü otomatikleştiren, yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirmek.

Yapay zeka tabanlı otomat

Melike Aytaç, Yağmur Sabırlı, İsa Batın Eren, Sultan Esen Murat tarafından tasarlanan "AI Powered Smart Cooler" projesi ise; kamera tabanlı yapay zeka teknolojisiyle çalışan, RFID ve barkod gerektirmeyen düşük maliyetli bir akıllı otomat sistemi geliştirmeyi amaçlıyor. Sistem ayrıca stok, sıcaklık ve konum takibi özellikleri sunuyor.

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği bu projeler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu yapılarıyla dikkat çekerken; genç mühendis adaylarının teknoloji üretme ve toplumsal fayda oluşturma konusundaki potansiyelini de gözler önüne serdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı