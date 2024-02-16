Yapay zekada yeni seviye! SORA, yazılı metni videoya dönüştürüyor, işte 150 yıl öncesinin Kaliforniya'sı

Yazılı metni videoya dönüştüren yapay zeka teknolojisi ulaştığı gerçeklik seviyesiyle görenleri hayrete düşürdü. San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, bizleri 1800'lü yıllarda altına hücum edenlerin Kaliforniya'sına götürdü.

1 DAKİKAYA UZUNLUKTA VİDEO OLUŞTURABİLİYOR

Kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak bir dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabilen Sora, profesyonellere yararlı olacak şekilde geliştirilebilmesi için geri bildirim almak üzere bir dizi görsel sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısının erişimine açıldı.

Sora, birden fazla karakterin, belirli hareket türlerinin ve konu ile arka planın doğru ayrıntılarının yer aldığı karmaşık sahneler oluşturabiliyor. İstemleri doğru bir şekilde yorumlayabilen Sora, canlı duyguları ifade eden ilgi çekici karakterler oluşturabilmesine olanak tanıyan derin bir dil anlayışına da sahip.

Sora tarafından oluşturulan bir başka videoda ise "Tokyo'da deri ceketli bir kadının siyah ayakkabılarla, şehir ışıkları arasında yürümesini içeren" video isteğinin gerçeğe çok yakın şekilde üretildiği görülüyor.

Teknoloji, içinde yüzlerce kişinin olduğu bir video da oluşturdu

OpenAI, şiddet ve cinsel içeriklerin engellenmesi, ünlü benzerliği videoları gibi içeriklerin engelleneceğini de duyurdu. Teknolojinin bu tür komutları videoya dönüştürmeyeceği savunuldu.