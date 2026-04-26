Yapay zeka ve geleceğin teknolojileri lise öğrencileriyle buluştu

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, " Yapay Zeka : Günlük Hayatımızın Yeni Gerçeği" başlıklı program gerçekleştirildi.

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Düzce Teknopark Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, yapay zekanın günümüz dünyasındaki yeri, çalışma prensipleri ve geleceğe etkilerini ele aldı.

"Bilim ile toplum arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçlıyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerinin temel amacının üniversitelerde üretilen akademik bilgiyi toplumla buluşturmak olduğunu ifade etti. Bilimi kampüs sınırlarının dışına taşıyarak toplumun her kesimiyle buluşturmanın hedeflendiğini ifade eden Cömert, bu etkinlikler sayesinde bilginin günlük yaşamla ilişkilendirilerek daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirildiğini belirtti. Yapay zekanın günümüzde hayatın önemli bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Cömert, bu kapsamda düzenlenen etkinliğin katılımcılar için önemli bir farkındalık oluşturacağını dile getirdi.

Doğal dil işleme ve yapay zekanın çalışma mantığı anlatıldı

Yapay zekanın teknik altyapısına değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Resul Kara, doğal dil işleme kavramını açıklayarak, insanların konuştuğu ve yazdığı dilin bilgisayar sistemleri tarafından anlaşılabilir hale getirilmesi sürecine dikkat çekti. Sunumunda yapay zekanın teknik altyapısı hakkında konuşan Kara, bu sistemlerin temelinde büyük veri, matematiksel modeller ve algoritmaların yer aldığını belirtti. Klasik bilgisayar sistemlerinin kural tabanlı çalıştığını, yapay zeka ile birlikte bu yapıların öğrenebilen sistemlere dönüştüğünü ifade eden Kara, yapay sinir ağları sayesinde bilgisayarların veri üzerinden öğrenme gerçekleştirdiğini aktardı.

"Tüketen değil üreten nesil olmalıyız"

Yapay zekanın yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda üretim tarafında da yer alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Resul Kara, gençlerin gelecekte bu teknolojileri geliştiren bireyler arasında yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında yapay zekanın meslekleri ortadan kaldıracağı yönündeki algılara da değinen Kara, asıl belirleyici unsurun bu teknolojilerin bilinçli ve doğru kullanımı olduğunu ifade ederek, yapay zeka araçlarını etkin şekilde kullanamayan bireylerin rekabet gücünü kaybedebileceğini belirtti.

Yapay zeka kullanımı ile ilgili tavsiyelerde bulundu

Yapay zeka uygulamalarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Prof. Dr. Kara, özellikle kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasında yapay zekanın çevresel etkilerine de değinen Resul Kara, bu sistemlerin çalışabilmesi için yüksek miktarda enerji tüketildiğini ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin yapay zeka alanındaki çalışmalarına da değinen Kara, Düzce Üniversitesi'nin bu alanda önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Özellikle Mühendislik Fakültesi bünyesinde yürütülen doktora tezleri, akademik çalışmalar ve projelerle yapay zekaya yönelik özgün algoritmaların geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Kara, Yapay zekanın tarım ve sağlık başta olmak üzere birçok farklı alanda aktif olarak kullanıldığını dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı