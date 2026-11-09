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Yapay zeka uzmanı Sanaç, sağlık ve hukukta yapay zekaya tam güvenilmemesini istedi

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Yapay zeka uzmanı Sanaç, sağlık ve hukukta yapay zekaya tam güvenilmemesini istedi Haber Videosunu İzle
Yapay zeka uzmanı Sanaç, sağlık ve hukukta yapay zekaya tam güvenilmemesini istedi
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Yapay zeka uzmanı Olgay Sanaç, yapay zekanın bilgileri bir yerden aldığını ve yanlış olabileceğini belirtti. Sanaç, özellikle sağlık ve hukukta yapay zekaya yüzde yüz güvenilmemesi ve bilginin önce kişisel sentezden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapay zeka uzmanı Olgay Sanaç, "Unutmamalıyız ki yapay zeka bilgileri bir yerden alıyor. Aldığı bilgiler yanlış olabilir bundan dolayı da bizi yanlış yönlendirebilir. Özellikle sağlık ve hukuk gibi alanlarda kesinlikle yüzde yüz yapay zekaya güvenerek hareket etmemek lazım. Yapay zekaya kesinlikle bir yere kadar güvenilmelidir" dedi.

Yapay zeka uzmanı Olgay Sanaç, günden güne ilerleyen yapay zeka hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnsanların artık yapay zekaya bağımlı olduğunu bunun da bir tehlike olduğunun altını çizen Sanaç, unutulmamalıdır ki yapay zeka da bilgileri bir yerden alıyor. Aldığı bilgilerin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini savundu.

Yapay zeka uzmanı Sanaç, "Yapay zeka artık hayatımızın her yerine girdi şuan da bağımlılık seviyesine ulaştı. İnsanlar işleri için çok fazla kullanıyor. Herkes yeni asistanlarla kendisine yardımcı oluyor. Bununla birlikte gençlerimizde ve hayatımızın birçok noktasında bağımlılık haline geldi. Şuan biz her alanda yapay zekayı kullanıyoruz. Günlük planlarımız dahil yapay zeka üstünden hallediyoruz. Bu bağımlılıktan kurtulmamız lazım. Bağımlılık işletmeler için çok iyi çünkü, herkesin yaptığı rutin işleri elimizden aldı fakat kişisel boyutta her bağımlılıkta olduğu gibi bunda da kötü olmaya başladı. Sabah kalkıp ne yapacaklar diye yapay zekaya soruyorlar. En büyük sorunumuz da düşünce yeteneğimizi kaybettik. Düşünmeden her şeyi ona soruyoruz. Aklımıza gelen tüm soruları ona yönlendirerek ondan bilgi almaya çalışıyoruz. Burada yapay zekaya çok fazla güveniyoruz. Unutmamalıyız ki yapay zeka bilgileri bir yerden alıyor. Aldığı bilgiler yanlış olabilir bundan dolayı da bizi yanlış yönlendirebilir. Özellikle sağlık ve hukuk gibi alanlarda kesinlikle yüzde yüz yapay zekaya güvenerek hareket etmemek lazım. Yapay zekaya kesinlikle bir yere kadar güvenilmelidir. Bilgiyi önce kendi sentezimizden geçirmemiz lazım" diye konuştu.

Yapay zekanın artık hayatın her yerinde olduğunu da dile getiren Sanaç, "Şuan büyük işletmelerin tamamı kendi birimlerinde yardımcı olarak yapay zeka ajanları kullanıyor. Yapay zeka ajanlarımızdan kastımız, o işi öğrenip periyodik araçlarını yapabilen araçlar geliştirildi. Bu araçlar tarayıcıda kendi yerine işlemler yaparak hayata geçiriyor. Yapay zekanın işletme anlamında en büyük avantajı, bizim gibi Anadolu şehirlerinde yaşayan vatandaşların video çekilmesini, fotoğraf üretmesi büyük işletmelerle yarışabilir hale sağlamasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, verilerimi Türkiye'de tutmamız gerektiğini kişisel verilerimizi yapay zekaya güvenerek paylaşmamalıyız. Yapay zeka özellikle zanaatkarların işini elinden alamaz ama daha önce internetin devriminde veya matbaanın buluşunda olduğu gibi yapay zeka da devrimdir. Burada rutin olan her gün masa başında standart işler yapan işleri ele geçirebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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