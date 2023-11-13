Yapay Zeka Platformu ChatGPT'ye Yeni Özellikler Geliyor

ChatGPT, kullanıcıların kendi GPT'lerini oluşturmasına izin verecek ve yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirecek. Ayrıca telif hakkı ihlaliyle suçlanan kurumsal kullanıcıları koruyacak bir program da sunulacak.

Yapay zeka günlük hayatımızın her alanına iyice yerleşmeye başladı. Yapay zeka sohbet botları biRçok işimizi kolaylaştırıyor. ChatGPT şu anda en hızlı büyüyen platformlardan biri olma ünvanını koruyor. Ayrıca yakında bazı yeni özelliklere sahip olacak. Şirket ChatGPT'ye gelen yeni özellikler ile tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam edecek. İşte detaylar…

Tüm dünyanın gözdesi ChatGPT'ye yeni özellikler geliyor!

ChatGPT'nin haftalık 100 milyondan fazla kullanıcısı var ve artmaya da devam ediyor. Bununla birlikte şimdiye kadarki en hızlı büyüyen platformlardan biri olma özelliğini koruyor. OpenAI CEO'su Sam Altman şirketin ilk geliştirici konferansında bazı açıklamalar yaptı. Ayrıca aynı etkinlikte OpenAI, ChatGPT'ye gelecek bir dizi yeni özelliği duyurdu. İşte kullanıcıların hoşuna gidecek yeniliklerden bazıları…

1) Kullanıcılar kendi GPT'lerini oluşturabilecek!

Bu özellik gelecekteki kullanıcılar için kazançlı olabilecek. ChatGPT Plus kullanıcıların kendi GPT'lerini eğitmesine izin verecek. Bu özellik tıpkı akıllı telefondaki uygulamalara eşdeğer olan ve belirli görevleri yerine getirebilen özel modelleri üretmeye imkan tanıyacak.

Sonuçlar şaşırttı: ChatGPT kullanıcı sayısı belli oldu!

Daha sonra geliştiriciler, bir bağlantı aracılığıyla veya bu ayın sonlarında açılacak özel bir OpenAI mağazası aracılığıyla paylaşılabilecekler. Bu GPT'lerin yaratıcıları, satış da yapabilecek. Çabalarının karşılığında elde edilen kardan pay alacaklar. Ancak bunun ne kadar olacağı henüz belli değil. Üstelik kodlama becerisine de gerek yok.

2) GPT-4 Turbo büyük iyileştirmeler sağlayacak!

GPT-4 hala yalnızca ücretli Plus kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda. Ancak şirket, daha iyi ve daha hızlı olacak ve kullanımı daha ucuz olacak GPT-4 Turbo'yu kısa süre önce duyurdu.

3) OpenAI, telif hakkı ihlaliyle suçlanan kurumsal kullanıcıları koruyacak!

OpenAI, insanların üretken yapay zekayı profesyonel bağlamlarda kullanırken kendilerini rahat hissetmelerini istiyor. Bunun için kullanıcılarını koruyacak bir program tasarladı. Microsoft ve Google gibi OpenAI da telif hakkı ihlaliyle suçlanan kurumsal kullanıcıları Telif Hakkı Kalkanı adını verdiği bir program aracılığıyla koruyacak. Şirket, "Artık devreye girip müşterilerimizi savunacağız ve telif hakkı ihlaliyle ilgili yasal iddialarla karşı karşıya kalırsanız ortaya çıkan masrafları ödeyeceğiz" dedi.

4) OpenAI insan kalitesinde konuşma deneyimi sunacak!

OpenAI ayrıca etkinlikte yeni bir özellikten bahsetti. Şirket metni konuşmaya çevirecek yeni API özelliğini duyurdu. Kullanıcılar 1.000 karakter başına 0,015 dolar karşılığında bu özelliği deneyimleyebilecekler. Sistemde hepsi farklı aksanlarla gerçekçi görünen, aralarından seçim yapabileceğiniz altı adet önceden ayarlanmış ses mevcut Ayrıca bunlara OpenAI ChatGPT API'sini kullanan herkes erişebilecek.