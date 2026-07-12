Yapay zeka influencer'lar duyguda zayıf

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, uluslararası bilimsel yayın platformlarından Nature Scientific Reporst'da yayımlanan araştırmada yapay zeka influencerlar ile gerçek insan influencerları karşılaştırdığını söyledi. Darıcı, çalışmada yapay zeka influencerların veri odaklı konularda başarılı olduğu, duygu aktarımı ve sosyal etkileşimde ise insan influencerların gerisinde kaldığı ortaya konulduğunu ifade etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yürütülen ve uluslararası bilimsel yayın platformu Nature Group Scientific Reporst'da yayımlanan araştırma, yapay zeka influencerlar ile gerçek insan influencerları karşılaştıran literatürdeki ilk matematiksel çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırmada, insan influencerlar yapay zeka influencerların ürettiği içerikleri etkililik açısından 17 farklı kriter üzerinden değerlendirdi. Elde edilen veriler, farklı analiz yöntemleriyle doğrulanırken, daha sonra yapay zeka influencerların paylaşımları belirlenen kriterler doğrultusunda ayrıntılı olarak incelendi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka influencerların en zayıf olduğu alanların duygu aktarımı olduğunu söyleyerek, "Araştırmanın sonuçlarına göre yapay zeka influencerların en zayıf olduğu alanların duygu aktarımı, empati kurabilme, insanlarla etkileşim biçimi, beden dili kullanımı ve fiziksel çevreyle doğal iletişim kurabilme gibi insana özgü sosyal beceriler olduğu belirlendi. Özellikle sosyal, politik ve sağlık iletişimi gibi duygu ve güven gerektiren içeriklerde yapay zeka influencerların gerçek insan influencerlara göre daha düşük puan aldığı tespit edildi" dedi.

"Başarılı olduğu alanlar var"

Darıcı trend konuları bulmada yapay zeka influencerlarının daha iyi olduğunu belirterek, "Buna rağmen yapay zeka influencerların trend konuları belirleme, SEO uyumlu içerik hazırlama, animasyon ve görsel efektleri etkili kullanma gibi veri odaklı alanlarda insan influencerlara göre daha başarılı olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

Matematiksel veriler ışığında karşılaştıran ilk çalışmalardan biri

Sefer Darıcı, araştırmanın yapay zeka influencerlar ile gerçek insan influencerları matematiksel veriler ışığında karşılaştıran ilk çalışmalardan biri olduğunu belirterek, yapay zekanın veri odaklı alanlarda güçlü olmasına rağmen insanın sahip olduğu duygu, empati ve doğal iletişim becerilerinin halen en önemli farkı oluşturduğunu söyledi

"Yapay zeka influencerları duygusal olarak daha zayıf"

Sefer Darıcı, insan influencerlar ile yapay zeka influencerların 17 kriterde değerlendirildiğini söyleyerek, "Araştırmamız Nature Scientific Reporst'da yayınlandı. Bu araştırmamız yapay zeka influencerları, gerçek insan influencerlar gözünden değerlendiren, buna ilişkin kriterleri oluşturan ve bunu matematiksel olarak ispatlayan literatürde ki ilk çalışma olma özelliğini gösteriyor. Çalışma da insan influencerlar, yapay zeka influencerların herhangi bir içeriği etkililik açısından 17 kriterde değerlendirdiler. Bu kriterler meyanında farklı analiz yöntemleri kullanılarak bu kriterlerin doğruluğu sağlandı. Ardından yapay zeka influencerların paylaşımlarını bu kriterler doğrultusunda irdeledik. Ortaya çıkan en önemli nokta duygusal olarak insana ilişkin özellikler konusunda yapay zeka influencerların en eksik olduğu noktalar olduğuydu. Duyguyu aktarabilme, diğer insanlarla etkileşim kurma biçimleri, beden dili ve ya içeriklerinde ki farklı fiziksel nesnelerle iletişim kurma biçimleri olarak ön plana çıkan unsurlar vardı. Bu noktada yapay zeka influencerların oldukça zayıf olduğu ortaya çıktı. İnsan influencerlara nazaran yapay zeka influencerlar toplumlar olarak sosyal olan konularda ve ya insana ait özellikleri aktarabilmede empati, duyguyu ifade edebilme ve duyguyu aktarabilme gibi bir çok farklı özellikte çok daha düşük puan aldılar. Ancak yapay zeka influencerların, İnsan influencerlardan çok daha fazla öne çıktığı, yani trend olan konuları belirleyebilme, SEO uyumlu metinler yazabilme, animasyonlar ve diğer efektleri oluşturabilme, doğru kullanabilme noktalarında çok daha etkili oldukları ortaya çıktı" dedi.

"Zaman gösterecek"

Darıcı, yapay zeka influencerların insan influencerların yerini almayacağını ifade ederek, "Yani veri odaklı olan noktalarda yapay zeka influencerlar daha ön planda. Ancak sosyal bir konuda bir duyguyu, politik konuda bir içeriği, sağlık iletişimi ile alakalı bir konuyu aktarabilmede ve buna benzer içeriklerde çok daha düşük puan aldılar ve zayıf oldukları ortaya çıktı. İnsanın uzun yıllara varan tekabülü ve bunu diğer insanlara duygusuyla, mimikleriyle, beden diliyle aktarabilmesi sosyal ortamın içinde çok daha fazla insanın insana aktarabilme doğal yeteneği burada ön plana çıkıyor. İlerleyen aşamada yapay zeka influencerlar, insan influencerların yerini alacak mı diye düşünürsek sorunun cevabı hayır olur. Ancak hibrit bir çalışma şeklinin, iş bölümünün söz konusu olacağını söylemek daha doğru. İlerleyen süreçte özellikle biz bu çalışmadaki duygusal boşluk olarak nitelendirdiğimiz duyguyu aktarabilme yeteneğinde ki yapay zeka influencerların eksikliğini tamamlayabilecek mi, bunu da zaman gösterecek" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı