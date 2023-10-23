Yapay Zeka İlk Kez Süpernova Keşfetti

Yapay zeka teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka artık hayatımızın her yerinde. Ama yerinde durmuyor. Şimdi de astronomi dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Gökbilimciler dünyanın ilk yapay zeka destekli tam otomatik süpernova tespit sistemini geliştirdi. Bu sistem dünyada bir ilke daha imza attı. İnsan desteği olmadan bir süpernova keşfetmeyi başardı. İşte detaylar…

Yapay zeka insan yardımı olmadan süpernova keşfetmeyi başardı!

Yapay zeka insanlığı şaşırtmaya devam ediyor. Northwestern Üniversitesi'ndeki gökbilimciler işbirliği yaptı. Böyle dünyanın ilk yapay zeka destekli tam otomatik süpernova tespit sistemini geliştirdi. Tüm bu süreç yıldızlarla ilgili gelecekteki çalışmaların kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak.

Bu aracın geliştirilmesinden önce bilim insanları, otomatik sistemlere ve insan doğrulama yöntemlerine güveniyordu. Ancak yapay zekanın yardımıyla nihayet makinelerin sadece süpernovayı tespit etmekle kalmadı. Aynı zamanda onun gerçekten bir süpernova olup olmadığını da bulmasıyla birlikte ağır işleri yapmasına izin verdiler.

Hubble Uzay Teleskobu, bir süpernovanın muhteşem kalıntılarını görüntüledi

Bilim insanları, yapay zeka destekli süpernova tespit sistemine, Bright Transient Survey Bot veya BTSbot ismini verdiler. Eğer başarılı olmaya devam ederse, süreçteki orta adama olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak. Bu sayede gökbilimcilerin dikkatlerini başka şeylere odaklamasına olanak tanıyacak.

Öğrenmesine yardımcı olmak için araştırmacılar BTSbot'a 16.000 farklı astronomik kaynaktan 1,4 milyondan fazla görüntü verdi. Bu sayede sisteme güç veren makine öğrenimi algoritması, süpernovaları nasıl yorumlayacağını öğrendi. Ayrıca bu durum onları evrende nasıl tespit edeceğini öğrenmesine olanak tanıdı. Eğitim bilgileriyle donatılan yapay zeka destekli tespit sistemi devreye girdi. ?Bir süre sonra sonunda bir süpernova adayını belirledi.

Yapay zeka, bu süpernovayı tespit etti. Bulgularını otomatik olarak astronomi topluluğuyla paylaşarak denklemin insani kısmını ortadan kaldırdı. Böylece süreci kolay hale getirdi. Yapay zekanın keşfettiği bu süpernovanın tamamen patlayan beyaz cüce yıldızdan geldiği düşünülüyor.

Peki neden insanları bu döngüden çıkaralım ki? Northwestern'de fizik ve astronomi yardımcı doçenti Adam Miller, "İnsanları döngüden çıkarmak, araştırma ekibine gözlemlerini analiz etmek ve gözlemlediğimiz kozmik patlamaların kökenini açıklamak için yeni hipotezler geliştirmek için daha fazla zaman sağlayacak" diyor.