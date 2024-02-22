Yapay Zeka ile Entegre Edilmiş Giyilebilir Teknoloji: Humane AI Pin

Yapay zeka ile entegre edilmiş giyilebilir teknolojiler, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmeye devam ediyor. Humane AI Pin, bu teknolojik dönüşümün son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Humane AI Pin geliyor!

Geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak, AI Pin, yerleşik bir projektör aracılığıyla bilgileri doğrudan kullanıcının önüne yansıtarak ekranlarla etkileşim gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu, bilgilere daha doğal bir erişim sağlıyor.

AI Pin ayrıca yapay zeka destekli sesli komutlarla kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, cihaza sesli komutlar vererek çeşitli görevleri gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca, dokunmatik ped aracılığıyla da etkileşim mümkün, böylece kullanıcılar tercih ettikleri kontrol yöntemini seçebiliyorlar. Müzik çalma, fotoğraf çekme, e-postaları özetleme gibi temel işlevlerin yanı sıra özel yapay zeka entegrasyonlarına da erişmek mümkün.

AI Pin, giyilebilir bir cihaz olarak giysilere takılabiliyor ve döndürülebilen bir yapıya sahip olduğundan taşıması kolay. Dahili bir pil ve pil güçlendiricileriyle birlikte gelen cihaz, tüm gün boyunca kesintisiz kullanım sağlıyor. Güçlü bir performans sunan Qualcomm Snapdragon işlemci ve Cosmos işletim sistemiyle desteklenen AI Pin, kullanıcıların cihazı verimli bir şekilde kullanmalarını ve gelecekteki güncellemelere hazır olmalarını sağlıyor.

699 dolarlık bir fiyat etiketiyle satılan AI Pin, ABD'deki T-Mobile ağında ayda 24 dolarlık bir veri planı ile birlikte sunuluyor. Bu fiyat, cihazın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor. Humane AI Pin, yapay zeka teknolojisinin giyilebilir cihazlar aracılığıyla günlük yaşama daha fazla entegre edilmesine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların teknolojiyi daha doğal ve verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyarak, gelecekteki teknoloji trendlerine yön vermeyi amaçlıyor.