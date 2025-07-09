Yapay zeka Grok'a soruşturma başlatıldı, X'ten jet hızıyla hamle geldi

Yapay zeka Grok'a soruşturma başlatıldı, X'ten jet hızıyla hamle geldi
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yapay zekâ aracı Grok'a küfürlü yanıtları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın arından Grok'u etiketleyerek soru sorma özelliği kapatıldı, verilen küfürlü yanıtlar ise kaldırılmaya başlandı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖZELLİK DEVRE DIŞI BIRAKILDI

X platformuna entegre edilen Grok yapay zeka sistemine etiketleyerek soru sorma özelliği soruşturmanınardından devre dışı bırakıldı.

X'TEN AÇIKLAMA

Küfürlü mesajlarla ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor. X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla güncelleyebiliyoruz."

X YÖNETİMİ YANITLARI SİLMEYE BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardında X yönetiminin, Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Babayiğit bir savcıda çıkıp Toktok denilen ülkenin ahlakını sömüren her türlü suçun işlendiği yapıya el atsın lütfen..

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Haber Yorumlarıalbatros :

yapay zeka bile anlamış bunların ne mal olduğunu :)

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

2 sene sonra gerçek soruşturma nasıl oluyor göreceğiz

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