Yapay Zeka Geleceğin Mesleği Olacak

Sosyal Medya Pazarlama Stratejisti Furkan Talay, gelişen teknolojiler arasında ilk sırayı alan yapay zekanın geleceğin mesleği olacağını belirtti. Talay, "Yapay zeka, veri bilimcileri, otomasyon, bot izleme uzmanları gibi yeni meslekleri yaratacak ve yapay zekanın kullanımının artmasıyla veri bilimcilerinin de değeri artacak" dedi.

Yapay zeka konusundaki gelişmeleri değerlendiren Sosyal Medya Pazarlama Stratejisti Furkan Talay, gelecekte yapay zeka mühendisliğinin en kazançlı meslekler arasında yer alacağını, yapay zeka sayesinde şirket verimliliklerinin yüzde 80 artış göstermesinin beklendiğini belirterek özetle şunları kaydetti:

"YAPAY ZEKA GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRECEK"

"Yapay zeka, gerçek anlamda 7'den 70'e hayatımızı şekillendirecek. Şirketler açısından ne kadar önemliyse meslek seçimi bakımından da o kadar önemli hale gelecek. Gelecekte şirketler, en çok yapay zeka uzmanlarını işe alacak. Çünkü kalifiye iş gücüne ihtiyaç azalırken bu ihtiyacı azaltacak tek yolun yapay zekayı şirket yönetimlerinde daha aktif hale getirmek olduğunu artık tüm patronlar biliyor. Bu sebeple geleceğin mesleği olarak yapay zeka mühendisliği, altın değerinde olacak."

"BU ALANA YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Verilere göre önümüzdeki 5 yılda günümüz mesleklerinin yüzde 3'ünün yerini yapay zeka destekli robotik otomasyonlar alacak. Bundan sadece 2 yıl sonra iş gücünün bu anlamda yeniden eğitilmesi gerekecek. Yani tüm çalışanların en az yüzde 50'sinin yapay zeka gelişmelerine karşı eğitimli olması gerekiyor. Yapay zeka bazı alanlarda istihdamda azalmaya yol açacakken diğer yandan 2 yıl sonra dünya genelinde yarattığı yeni mesleklerle ek istihdama yol açacak."

"YAPAY ZEKAYA UYUM SAĞLAMAYAN SİLİNİR"

"Şu an gerçek anlamda şirketler, yapay zekaya nasıl uyum sağlayacakları konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. 'Bu işi neresinden ele alalım, nasıl uyum sağlayalım' diye düşünüyor. İşte bu noktada yapay zeka mühendisleri öne çıkacak. Bu alanda yetişmiş insan gücüyle yola çıkmayan işverenlerin işi önümüzdeki yıllarda çok zor. İşini nasıl sosyal medyaya taşımayanlar bugün kaybediyorsa yapay zekaya entegre olamayan ya da olmayı tercih etmeyen işveren de bir o kadar silinmeye mahkum olacak."