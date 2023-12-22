Yapay Zeka Destekli Mobil Pazarlama Platformu Gamelight, Ödüllü Bir Güç Haline Geliyor

Yapay zeka alanında hızla gelişen birçok yeni AI teknolojisi ortaya çıkıyor ve tüm bu yeni gelişmeleri takip etmek zor olabilir. Bu platformlardan biri olan Gamelight, küresel mobil oyunlar için en büyük ödüllü pazarlama kullanıcı kazanım platformu haline gelerek hızla güçlendi. İşte detaylar…

Gamelight'i keşfedin!

Gamelight'i tanıyın; Almanya merkezli, oyun değiştiren bir yapay zeka destekli mobil pazarlama platformu. Bu inovatif veri odaklı platform, oyuncuları ve oyun geliştiricilerini kendi yayınladığı oyun öneri platformları aracılığıyla bir araya getiriyor.

İlk yılında platform, dotComm Ödülleri'nde "En İyi AI Aracı" olarak adlandırıldı. Bu, web yaratıcılığı ve dijital iletişimde olağanüstü başarıları kutlayan uluslararası bir yarışma. AppsFlyer'ın yeni endeksi, platformu Google ve Meta gibi devlerin hemen ardından belirli Güç ve Hacim Endekslerinde 3. sıraya kadar yerleştiriyor.

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Küresel mobil pazarlamanın hızlı dünyasında Gamelight, etkileyici bir güç olarak ortaya çıktı. Sırrı nedir? Yapay zeka algoritması. Algoritma, oyuncuların demografik bilgilerini, geçmiş oyun geçmişlerini ve etkileşimlerini dikkate alarak büyük bir veri havuzunu analiz ediyor. Bu kapsamlı anlayış, Gamelight'ın bireysel oyuncularla gerçekten rezonans sağlayan yüksek derecede kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına olanak tanır, bu da sadık bir kullanıcı tabanı ve oyun yayıncıları için yüksek gelir elde etme olasılıkları anlamına gelir.

Gamelight'ın kurucu ortağı Gunay Aliyeva, şunları paylaşıyor: "Yapay zekanın mobil pazarlama sektöründeki etkisi tartışmasız derindir ve bu dönüştürücü değişikliğin öncüsü olmaktan büyük gurur duyuyoruz. DotComm Ödülleri'nden aldığımız bu onay, platformumuzun yeniliğini doğruluyor ve mobil pazarlamada nelerin mümkün olduğu konusundaki sınırları zorlama konusundaki kararlılığımızı daha da güçlendiriyor."

AI'nın rekabetçi pazardaki avantajı

Mobil uygulama pazarı son derece rekabetçidir. Ancak Gamelight'ın AI platformu onlara rekabet avantajı sağlar. GOAT Games ile birlikte gerçekleştirilen bir vaka çalışmasında, Gamelight'ın platformu etkileyici bir kampanyayı yönetmeyi başardı.

Hedefleri, RPG başlıkları olan "Bloodline: Heroes of Lithas"ın görünürlüğünü ABD ve İngiltere'de artırmaktı. Kampanyanın yedinci gününde yayıncı, harcanan reklam maliyetine göre %43 ROAS (reklam harcamasına getiri) aldı. Otuzuncu gün itibariyle bu rakam %86'ya çıktı. Gamelight'ın gelişmiş AI algoritması ve açık hedefleme ile birleştirilerek, D30 ROAS hedefi %162 aşıldı. Ayrıca, Gamelight, partnerin diğer reklam platformları aracılığıyla genellikle elde ettiğinin %410'u kadar bir D30 ARPU artışı sağladı.

GOAT Games'in Kullanıcı Büyüme Başkanı Alexander Cherpak şunları söylüyor: "Genellikle X hafta veya hatta aylar süren UA kampanyalarını yönetmek ve para harcamak için alışığız. Gamelight'ın sağladığı akıllı algoritmalar sayesinde, ilk günden itibaren sonuçlar elde edebildik. Basit bir kontrol paneli, kampanyaları yönetmede bize çok zaman kazandırdı ve hızla ölçeklenmemize yardımcı oldu."

Bu sayılar yalan söylemez ve Gamelight'ı "En İyi Mobil Pazarlama Platformu" kategorisinde AppsFlyer, Liftoff, PLAYSTUDIOS, AdTheorent ve Adjust gibi rakiplerini geride bırakarak kazandığı nedenlerden dolayı. Bu ödül, Gamelight'ın yapay zekanın etkili kullanımı sayesinde mobil pazarlama teknolojisinin peyzajı üzerindeki olağanüstü etkisine bir tanıklık olarak duruyor.

Gamelight ekibi şunları söylüyor: "Yapay zeka destekli mobil pazarlamanın sınırlarını zorlamaya devam ettiğimiz için heyecan doluyuz ve gelecekte müşterilerimize daha da önemli değerler sunmaya kararlıyız."