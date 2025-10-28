Haberler

Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı Haber Videosunu İzle
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapay zeka ile oluşturulan "Allahu ekber diyen kedi" videosu kısa sürede viral oldu. Mezarlıkta çekilmiş gibi görünen sahne, 265 milyon izlenme ve 14 milyon beğeniye ulaştı. Gerçeğe yakın kurgusu nedeniyle birçok sosyal medya kullanıcısı videoyu gerçek sandı.

  • Yapay zeka ile oluşturulan bir videoda mezarlıkta 'Allahu ekber' diyen kedi sahnesi yer alıyor.
  • Video 265 milyon görüntüleme ve 14 milyon beğeni aldı.
  • Birçok kişi videoyu gerçek sanarak paylaştı.

Yapay zeka ile oluşturulan bir videoda, mezarlıkta 'Allahu ekber' diyen kedi sahnesi kısa sürede viral oldu. 265 milyon izlenme ve 14 milyon beğeni alan görüntüler, birçok kişi tarafından gerçek sanıldı.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulduğu belirlenen bir video, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Videoda, mezarlıkta "Allahu ekber" diyormuş gibi görünen bir kedi figürü yer alıyor.

265 MİLYON GÖRÜNTÜLEME ALDI

Kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan video, 265 milyon görüntüleme ve 14 milyon beğeniye ulaştı. Gerçeğe yakın ses ve görüntü kalitesi nedeniyle pek çok kişi videoyu gerçek sanarak yorumlarda şaşkınlığını dile getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, yapay zeka destekli bu tarz içeriklerin hızla yayılmasıyla birlikte dijital doğrulama ve medya okuryazarlığının her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBağdatlı:

e karpuzu kesince allah yazıyomuş tomruğu bölünce la ilahe falan çıkıyomuş ya ,ona inanan zihniyet kediye namaz kılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Göstermiyor video

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
title