Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Yapay zeka ile oluşturulan bir videoda, mezarlıkta 'Allahu ekber' diyen kedi sahnesi kısa sürede viral oldu. 265 milyon izlenme ve 14 milyon beğeni alan görüntüler, birçok kişi tarafından gerçek sanıldı.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulduğu belirlenen bir video, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Videoda, mezarlıkta "Allahu ekber" diyormuş gibi görünen bir kedi figürü yer alıyor.

265 MİLYON GÖRÜNTÜLEME ALDI

Kısa sürede milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan video, 265 milyon görüntüleme ve 14 milyon beğeniye ulaştı. Gerçeğe yakın ses ve görüntü kalitesi nedeniyle pek çok kişi videoyu gerçek sanarak yorumlarda şaşkınlığını dile getirdi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, yapay zeka destekli bu tarz içeriklerin hızla yayılmasıyla birlikte dijital doğrulama ve medya okuryazarlığının her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çekiyor.