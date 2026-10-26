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Yandex'in 3 süper bilgisayarı İHA saldırılarından etkilenmedi, yeni merkeze taşınıyor

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Yandex, veri merkezlerine düzenlenen İHA saldırılarında üç süper bilgisayarının zarar görmediğini ve bunları yeni tesislere taşımaya başladığını bildirdi. Şirket, sistemlerin yeni merkezlerde kurulumunun sürdüğünü ve tamamlanınca hizmet altyapısına dahil edileceğini açıkladı.

Rus teknoloji şirketi Yandex, veri merkezlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üç süper bilgisayarının zarar görmediğini ve bunları yeni tesislere taşımaya başladığını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin "Çervonenkis", "Lyapunov" ve "Galuşkin" adlı süper bilgisayarlarının durumuna ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu süper bilgisayarların önceki tesislerden çıkarıldığı ve yeni merkezlerde kurulumlarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından sistemlerin yeniden Yandex'in hizmet altyapısına dahil edileceği ifade edildi.

Açıklamada, bilgisayarların İHA saldırılarında zarar görmediği vurgulanırken taşınma işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi verilmedi. Yandex'in Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Sasovo şehrinde bulunan veri merkezi 8 Ekim'de, Kaluga'daki tesisi 9 Ekim'de, Vladimir'deki veri merkezi ise 11 Ekim'de İHA saldırılarının hedefi olmuştu.

Saldırıların öncesinde Sasovo veri merkezinde şirketin "Çervonenkis" ve "Lyapunov" adlı iki süper bilgisayarı yer alırken Vladimir'deki tesiste Rusya'nın en güçlü süper bilgisayarları arasında gösterilen "Galuşkin" bulunuyordu.

Saldırılarda Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetleri tamamen dururken Kaluga'daki tesisin altyapısının bir kısmı devre dışı kalmış ve şirketin çeşitli hizmetlerinde aksamalar yaşanmıştı.

Yandex'in yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında kullandığı süper bilgisayarlardan "Lyapunov" Aralık 2020'de, "Galuşkin" ve "Çervonenkis" ise Haziran 2021'de faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA
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