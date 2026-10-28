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Yandex, İHA saldırıları sonrası Disk verilerinin yüzde 96'sına yeniden erişim sağladı

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Yandex, 8-11 Ekim'de İHA saldırılarında veri merkezlerinin zarar görmesinin ardından Disk'teki verilerin yüzde 96'sına erişimin yeniden sağlandığını duyurdu. Şirket, erişim oranının değişebildiğini, temel işlevlerin çalıştığını bazı özelliklerin henüz kullanılamadığını belirtti.

Rus teknoloji şirketi Yandex, insansız hava aracı (İHA) saldırılarında veri merkezlerinin zarar görmesinin ardından bulut depolama hizmeti Yandex Disk'teki verilerin yüzde 96'sına erişimin yeniden sağlandığını bildirdi.

Yandex'ten yapılan yazılı açıklamada, Yandex Disk'te saklanan belge, fotoğraf, ses ve video kayıtları dahil verilerin büyük bölümüne yeniden erişilebildiği belirtildi.

Kullanıcıların erişebildiği dosya oranının farklılık gösterebildiğine işaret edilen açıklamada, hizmetin istikrarlı çalışması için kapasitenin bağımsız veri merkezlerine dağıtıldığı ve dosyalara erişimin kademeli olarak yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yandex Disk'in dosya yükleme, indirme ve senkronizasyon gibi temel işlevlerinin çalıştığı, tarayıcı üzerinden klasörlerin ve birden fazla dosyanın aynı anda indirilmesi dahil bazı özelliklerin ise henüz kullanılamadığı aktarıldı.

Eksik özelliklerin zamanla yeniden kullanıma sunulacağı belirtilen açıklamada, Yandex 360 bünyesindeki diğer hizmetlerin de temel işlevleriyle çalıştığı ifade edildi.

Rusya'da 8-11 Ekim'de düzenlenen İHA saldırılarında, Yandex'in Ryazan bölgesindeki Sasovo'da bulunan veri merkezi ile Kaluga ve Vladimir'de bulunan üç veri merkezi zarar görmüştü.???????

Saldırılar nedeniyle Sasovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetleri tamamen durmuş, Kaluga'daki veri merkezinin ise bazı bölümleri devre dışı kalmıştı.

Söz konusu saldırılar, Yandex'in hizmetlerinin yanı sıra Rusya'daki diğer internet platformlarında da erişim sorunlarına yol açmıştı.

Kaynak: AA
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