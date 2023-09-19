Xiaomi Watch 2 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir teknoloji sektöründe şekilde faaliyetlerine devam eden Xiaomi'nin çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Watch 2 Pro modeli için geri sayım başladı. Daha önce M2233W1 model numarasıyla IMEI veri tabanında görünen ve bilinmeyen teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı saatin şimdi de tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi Watch 2 Pro tanıtım tarihi

Xiaomi, Twitter'dan paylaşmış olduğu bir gönderiyle Watch 2 Pro'nun 26 Eylül'de dünya çapında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Akıllı saat muhtemelen Xiaomi 13T serisiyle birlikte Berlin'deki bir etkinlik sırasında tanıtılacak. Çinli firma akıllı saatin Wear OS tarafından destekleneceğini doğrulamak dışında herhangi bir özelliğini duyurmadı.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Arsène Lupin'in yakın zamanlı bir raporuna göre Xiaomi Watch 2 Pro, 2 GB RAM ve 32 GB depolamayla satışa çıkacak. Akıllı saate güç verecek işlemci ise Snapdragon W5+ Gen 1 olacak.

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466×466 piksel çözünürlüğe ve 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip 1,43 inç boyutlarında AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen akıllı saat, tek şarjla 72 saate kadar kullanım ömrü sunabilan 500 mAh batarya ile geliyor. Öte yandan saatin Bluetooth ve 4G LTE versiyonlarının mevcut olacacağını belirtelim.

Saatin ekranı Always on Display yani her zaman açık olma özelliğine sahip olacak ve kullanıcılara özel saat kadranı seçenekleri sunacak. iğer özellikleri arasındaysa vücut kompozisyonu analizi, uyku takibi, SpO2 takibi ve Xiaomi saatlerinde sıkça karşımıza çıkan spor modları yer alıyor.

MySmartPrice tarafından bir süre önce sızdırılan yeni bir rapor, yaklaşan Xiaomi Watch 2 Pro modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. Sızan görüntülere göre Xiaomi, yaklaşan akıllı saati için Xiaomi Watch 2'de görülen kare tasarımdan farklı olarak dairesel bir tasarım tercih ediyor. Öte yandan yeni akıllı saat en az iki renk seçeneği sunacak: Gümüş ve siyah!

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