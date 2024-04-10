Xiaomi SU7'nin Dijital Modifikasyonu Sakıncalı Olabilir

Xiaomi yönetimi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen kapsamlı bir etkinlikte yeni elektrikli aracı SU7 hakkında oldukça önemli bir uyarı yaptı. Buna göre, aracın dijital olarak modifiye edilmesi sakıncalı sonuçlara sebebiyet verebilir.

Otomobilin sahip olduğu bilgisayar sisteminin fazla kurcalanmaması gerektiğini söyleyen Xiaomi yönetimi, aksi bir durumun çeşitli problemlere sebebiyet verebileceğini açıkladı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Xiaomi SU7, yapılan uyarı ile gündemde

SU7'nin birçok yeni nesil araç gibi bilgisayardan güç alması modifiye meraklılarını oldukça heyecanlandırmış, aracın çeşitli yazılımsal cambazlıklarla çok daha farklı bir hale bürünebileceği düşünülmüştü.

Ancak Xiaomi yapılan testlerin yalnızca aracın standart sürümü için geçerli olduğunu belirtiyor. Güvenli sürüş deneyimini her zaman ön plana alan markanın yaptığı bu uyarının, dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz.

Sadece yarım saatten kısa bir süre içinde tam 50 bin adet satış yaparak ulaşılması güç bir rekor kıran Xiaomi SU7, firmanın hisse değerine de oldukça olumlu katkı yaptı. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar artış gösteren şirket, önümüzdeki dönemde yeni elektrikli araçlarıyla çok konuşulacak gibi görünüyor. Diğer elektrikli otomobil markalarının da, buna karşı bir hamle yapmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi SU7 iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hiç Xiaomi marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.