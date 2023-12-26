Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus Lansman Öncesi Detaylar

Teknoloji devi Xiaomi'nin çok beklenen Redmi Note 13 Pro Plus modeli, kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek. Kalite ve performansı son derece uygun bir satış fiyatıyla kullanıcıyla buluşturması beklenen model için geri sayım başladı. Peki, cihazla ilgili olarak neler biliyoruz? İşte lansman öncesi son detaylar

Redmi Note 13 Pro Plus, üstün performansıyla öne çıkıyor!

Xiaomi, Redmi Note 13 serisiyle birlikte bir yandan üstün performansı ön plana çıkarırken diğer yandan ise pazara uygun bir satış fiyatı ile giriş yapmayı hedefliyor. Serinin en üst modeli olan Redmi Note 13 Pro Plus, fiyatına nazaran son derece iddialı teknik özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 4 Ocak 2024 itibarıyla piyasaya sürülecek cihazın akıllı telefon dünyasında büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

Kullanıcıların beğenisini 6,67 inçlik 1,5K Full HD+ AMOLED ekranıyla birlikte kazanmaya başlayan cihaz, MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisiyle birlikte tozu dumana katacak gibi görünüyor. 120W kablolu HyperCharge teknolojisiyle yalnızca 19 dakikada tamamen şarj olabilen bataryasıyla dikkat çeken Redmi Note 13 Pro Plus, 16 megapiksellik ön kamerasıyla birlikte başarılı bir görüntüleme performansı sunuyor.

Cihazın Teknik Özellikleri