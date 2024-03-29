Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max Modelleri İçin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı
Xiaomi, her yıl birçok yeni akıllı telefon piyasaya sürüyor ve bu modelleri en gelişmiş teknolojiler ile donatıyor. Yeni güncellemeleri çalıştırması mümkün olmayan eski modeller ise yazılım desteğini kaybediyor. Son olarak Xiaomi, Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri için güncelleme desteğini sonlandırdı.
Redmi Note 10 Pro / Pro Max modelleri için güncelleme desteği sonlandı
Xiaomi, kendi modelleri için genellikle iki veya üç yıl süre güncelleme sunuyor. Bununla birlikte şirket, yazılım desteğini sonlandırdığı modelleri EOS adında bir liste altında topluyor. Bu liste, kısa süre önce güncellendi.
Xiaomi'nin EOS yani güncelleme listesini kaybeden modeller listesine 2021 yılında tanıtılan Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri de eklendi. Tabii bu, cihazlar için bir güvenlik açığı çıktığı taktirde markanın kullanıcıları yalnız başına bırakacağı anlamına gelmiyor. Önemli bir açık olması durumunda şirket, yeni bir yama güncellemesi yayınlayacaktır.
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Xiaomi Redmi Note 10 Pro ve 10 Pro Max modelleri ile çıktığında Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Günümüzde ise Android 13 tabanlı MIUI 14'e kadar yükseltilmiş durumdalar. Söz konusu modellerin HyperOS güncellemesi de alması bekleniyordu. Ancak bu defter kapandı.
Güncelleme desteği sonlanan Xiaomi Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Note 5 Pro
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi Note 6 Pro
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi 8A
Redmi 8A Dual
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed
Redmi 10X (CN)
Redmi 10X Pro (CN)
POCO F2 Pro (GLOBAL)
Redmi Note 9 (EEA)
Redmi Note 9 (ID)
Redmi Note 9 (GLOBAL)
Redmi 9 (CN)
Redmi 10X 4G (CN)
Redmi 9A (GLOBAL)
Redmi K30i 5G (CN)
Redmi Note 9 (RU)
Redmi 9 (EEA)
Redmi 9A (EEA)
Redmi 9A (RU)
Redmi 9A (ID)
Redmi 9A (IN)
Redmi Note 9 (TR)
Redmi 9A (CN)
Redmi 9 (ID)
Redmi 9C (GLOBAL)
Redmi 9C NFC (RU)
Redmi K30 Ultra (CN)
Redmi Note 9 (GLOBAL)
Redmi 9C (EEA)
Redmi 9 (GLOBAL)
Redmi 9 (IN)
Redmi 9 (RU)
Redmi 9C (ID)
Redmi 9C NFC (EEA)
Redmi 9A (TR)
Redmi 9 Prime (IN)
Redmi 9C NFC (GLOBAL)
Redmi 9C (TR)
Redmi Note 9 Pro (ZA)
Redmi 9 (ZA)
Redmi 9C (MX)
Redmi Note 9 (TW)
Redmi Note 9 (CN)
Redmi Note 8
Redmi Note 9 Pro (TW)
Redmi Note 9T (RU)
Redmi Note 9T (TR)
Redmi Note 9T (EEA)
Redmi 9T
Redmi Note 9T (TW)
Redmi Note 9T (GLOBAL)
Redmi Note 10 Pro Max (global)
Redmi Note 10 Pro (global)
Redmi Go (ru)