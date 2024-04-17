Xiaomi Redmi K70 Ultra Modelinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, bir yandan uygun fiyatlı akıllı telefonlar çıkarıyorken, amiral gemisi kataloğunu da güncel tutmayı ihmal etmiyor. Bu kapsamda şirket, yakında yeni Redmi K70 Ultra modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Redmi K70 Ultra modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı.

Beklenen Redmi K70 Ultra özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni detaylara göre Redmi K70 Ultra, metal çerçeve ve cam arka kasayla gelecek. Bununla birlikte MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300+ işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 1.5K çözünürlüğe sahip OLED ekrana yer verecek.

24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla tüketicilerin karşısına çıkması beklenen akıllı telefon, 50 Megapiksel ana kameraya yer verecek. Bu kameraya ultra geniş açılı kamera ve makro sensör de eşlik edecek. Son olarak cihazın 120W hızlı şarjdan beslenen 5,500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de sızan bilgiler arasında.

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Beklenen Redmi K70 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetay İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+Kamera: 50 megapiksel ana kamera + ultra geniş açılı + makro sensörEkran: OLED, 1.5K çözünürlükŞarj: 120W hızlı şarjGövde: Metal çerçeve, cam arkaRAM: 24 GB'a kadarDepolama: 1 TB'a kadarBatarya: 5,500 mAh

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi K70 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.