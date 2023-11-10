Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 13C'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Model, 6.74 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 4 GB-8 GB RAM ve 128 GB-256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ayrıca 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 5.000 mAh batarya ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi bulunuyor. Fiyatı ise 115 euro ile 125 euro arasında değişiyor.

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Xiaomi, kısa süre önce yeni bir uygun fiyatlı Android modelini tanıttı. Söz konusu model, uzun bir süredir merakla beklenen Xiaomi Redmi 13C. İşte bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken Xiaomi Redmi 13C özellikleri ve fiyatı…

Xiaomi Redmi 13C özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi 13C modeli, 6.74 inç boyutunda ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 600 nit parlaklık sunabiliyor. Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip olan yani göze daha az zarar veren ekran, Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

Gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden alan cihazın RAM bakımından 4 GB, 6 GB ve 8 GB şeklinde üç varyantı bulunuyor. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

Xiaomi'den uygun fiyatlı telefon bekleyenlere kötü haber!

Ön tarafında 1080p'de 30fps video kaydı alabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lensten oluşan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera da tıpkı özçekim gibi 1080p'de 30fps video kaydı alabiliyor.

Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışan Xiaomi Redmi 13C modeli, 18W hızında şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu noktada telefonda USB Type-C port yuvası olduğunu belirtmek gerekiyor.

Akıllı telefonun bağlantı özellikleri ise 4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS şeklinde. Son olarak modelde 3.5 mm kablolu kulaklık girişi ve güç düğmesine yerleştirilen parmak izi okuyucusu olduğunu da belirtelim.

Xiaomi Redmi 13C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer ModelRedmi 13CEkran Boyutu6.74 inçEkran Çözünürlüğü1600 x 720 piksel (HD+)Ekran TürüLCDYenileme Hızı90 HzEkran ParlaklığıMaksimum 600 nitEkran KorumaCorning Gorilla GlassGöz Dostu EkranDüşük Mavi Işık SertifikasıİşlemciMediaTek Helio G85RAM4 GB, 6 GB, 8 GBDepolama128 GB, 256 GBÖn Kamera8 Megapiksel 1080p@30fps video kaydıArka Kameralar: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel makro lens 1080p@30fps video kaydıBatarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı18Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, GPSGirişlerUSB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişiParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)

Nijerya'da satışa sunulan Xiaomi Redmi 13C fiyatı:

Xiaomi Redmi 13C 4 GB RAM + 128 GB: 115 euro

Xiaomi Redmi 13C 8 GB RAM + 256 GB: 125 euro

Xiaomi Redmi 13C modelinin ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Eğer satışa sunulursa 7 bin TL civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Bu da modeli vergisiz Xiaomi modelleri arasına sokar.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.