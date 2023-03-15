Xiaomi Pad 6 serisinin teknik özellikleri ortaya çıktı!

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması planlanan Xiaomi Pad 6 serisi uzun bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemde. Serinin selefindeki gibi iki modele ev sahipliği yapması bekleniyor ve bunların da standart ve Pro modelleri olması kuvvetle muhtemel. Seri, kısa süre önce önemli bir eşiği aştı. Xiaomi Pad 6, 3C sertifikası aldı.

Xiaomi Pad 6 3C veri tabanında ortaya çıktı

Xiaomi Pad 6, 23046P50C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Sızıntılarıyla ön plana çıkan Mukul Sharma tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda tabletin 67W hızlı şarjı desteklediğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere bir önceki serinin yalnızca Pro modelinde bu hızlar vardı, standart model 33W hızlarında şarj oluyordu.

Henüz tam belli olmasa da serinin standart modelinin Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisinden güç alacak. Pro modele ise MediaTek Dimensity 9000 veya Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 güç verecek. Bunun dışında ekran çözünürlükleri konusunda da bir yükseltme söz konusu. İddialara göre seride 3K çözünürlük karşımıza çıkacak. Ayrıca 120 Hz veya 144 Hz yenileme hızlarıyla gelecekler ve 10.000 mAh kapasiteli çift hücreli pilden beslenecekler.

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Xiaomi Pad 6 ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar mart ya da nisan ayında Çin'de vitrine çıkacağı ve birkaç ay sonra da globale geleceği yönünde.

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