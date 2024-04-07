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Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Redmi Turbo 3 Duyuruldu

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Akıllı telefon dünyasında birçok kesime hitap eden modeller ortaya koyan Xiaomi, yeni bir amiral gemisi seri ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bir süredir sızıntı bilgilerini paylaştığımız Redmi Turbo 3 modeli bugün ilk kez resmi olarak duyuruldu.

OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemci

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi seri olarak adlandırdığı Redmi Turbo 3, birçok özelliğiyle büyülüyor. Ancak cihaz, amiral gemisi modellerde görmeye alışık olmadığımız bir işlemci ile tanıtıldı. Redmi Turbo 3'ün işlemci koltuğunda Snapdragon 8s Gen 3 yer alıyor.

Snapdragon 8s Gen 3, 1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek dizilimine sahip. Redmi Turbo 3, Geekbench 6 tekli çekirdek testinde 2023 puana ulaştı. Çoklu çekirdek testinde ise 5659 puana ulaşarak Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktığını hatırlatalım.

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Xiaomi'nin açıkladığı üzere Redmi Turbo 3, AnTuTu'da 1.754.299 alarak üst düzey modellerin arasına yerleşiyor. Tanıtım görsellerine baktığımızda cihazın arka panelinde alt alta dizilmiş iki kameranın yer aldığını görüyoruz. Bunlardan birinin OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera olduğunu belirtelim. Xiaomi, yaptığı duyurusunda sadece modelin tasarımını, işlemcisini ve AnTuTu puanını paylaştı. Ek olarak cihazın 10 Nisan'da satışa sunulacağını söyledi.

Bunun haricinde daha önce sızan bilgilere bakarsak cihaz kutudan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak modelin 90W hızlı şarjlı 5.500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ön panelinde ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 1220p OLED ekran yer alacak. Nisan ayında Çin'de tanıtılacak Redmi Turbo 3'ün küresel pazardaki ismi ise POCO F6 olacak.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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